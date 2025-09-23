Tranh cãi bùng nổ ở Quả bóng vàng 2025

Kết quả của bảng xếp hạng Quả bóng Vàng 2025 nhanh chóng thổi bùng làn sóng tranh cãi tại Pháp.

Fabian Ruiz đứng sau Jude Bellingham trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng 2025.

Khi danh sách từ hạng 30 đến 11 được France Football tiết lộ, nhiều cổ động viên PSG ngỡ ngàng khi thấy Jude Bellingham đứng thứ 23, trên cả Fabian Ruiz - người hùng của họ trong mùa giải lịch sử vừa qua.

Trên các diễn đàn và mạng xã hội, làn sóng phản ứng nhanh chóng dấy lên. Một tài khoản thẳng thắn: “Bellingham trên Fabian Ruiz, đúng là trò hề”. Với phần đông người hâm mộ PSG, quyết định này không chỉ khó hiểu, mà còn xem như sự phủ nhận một năm thi đấu rực rỡ của tiền vệ người Tây Ban Nha.

Lý do khiến các CĐV Paris phẫn nộ rất dễ hiểu. Ngay trong trận bán kết FIFA Club World Cup 2025, nơi PSG đụng độ Real Madrid, Fabian Ruiz tỏa sáng rực rỡ với cú đúp, góp công lớn trong chiến thắng 4-0 đầy uy lực. Đối diện bên kia chiến tuyến, Bellingham chỉ vào sân ở phút 65 khi Real Madrid bị dẫn 0-3 và gần như không để lại dấu ấn. Một màn đối đầu trực tiếp, với kết quả quá rõ ràng.

Vậy mà sau cùng, bảng xếp hạng lại cho thấy tiền vệ người Anh “nhỉnh” hơn một bậc so với đồng nghiệp khiến anh mờ nhạt trên sân. Với nhiều CĐV, đây là một sự bất công khó nuốt trôi.

Mùa giải 2024/25 là giai đoạn thăng hoa nhất trong sự nghiệp của Fabian Ruiz. Dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique, anh trở thành mắt xích quan trọng giúp PSG lần đầu tiên đăng quang Champions League, đồng thời hoàn tất cú ăn ba lịch sử. Dù không thể vô địch Nations League cùng tuyển Tây Ban Nha, Fabian Ruiz vẫn để lại dấu ấn đậm nét với lối chơi cân bằng và những bàn thắng quan trọng.

Trong khi đó, Jude Bellingham lại trải qua một năm đầy chật vật cùng Real Madrid. Chấn thương vai và xương đòn buộc anh phải phẫu thuật vào mùa hè, còn phong độ thì lên xuống thất thường. Quan trọng hơn, Real Madrid trắng tay trên mọi đấu trường - một thực tế trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của PSG.

Trên mạng xã hội, không ít người mỉa mai thêm về bảng xếp hạng: “Fabian Ruiz hạng 24, Joao Neves hạng 19… (cười lớn)”. Những so sánh như vậy càng cho thấy sự bất đồng giữa đánh giá của giới cầm cân nảy mực và cảm nhận từ thực tế sân cỏ.

Bellingham vẫn là một tài năng lớn, nhưng đặt anh lên trên một Fabian Ruiz vừa có mùa giải “không thể lặp lại” khiến nhiều người đặt câu hỏi: liệu tiêu chí bình chọn Quả bóng Vàng có thật sự phản ánh giá trị và đóng góp trên sân?

Tại Paris, câu trả lời đã quá rõ ràng: họ coi đây là một nỗi bất công, thậm chí là sự thiếu tôn trọng dành cho ngôi sao đã đưa PSG chạm tới đỉnh cao châu Âu.

