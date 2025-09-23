Vì sao Gyökeres vượt Mbappe để giành danh hiệu Gerd Muller?

Việc Viktor Gyökeres giành danh hiệu Gerd Muller trong gala Quả bóng vàng 2025 đến từ cách tính của ban tổ chức.

Viktor Gyökeres giành danh hiệu Gerd Muller trong gala Quả bóng vàng 2025

Rạng sáng 23/9, Viktor Gyökeres được vinh danh tại gala Quả bóng Vàng 2025 với cú đúp danh hiệu: không chỉ giành giải Gerd Müller cho chân sút xuất sắc châu Âu, tiền đạo người Thụy Điển còn được công nhận là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lục địa già với 39 pha lập công tại giải VĐQG Bồ Đào Nha.

Thế nhưng, người hâm mộ đặt câu hỏi: tại sao Gyökeres được vinh danh, trong khi Kylian Mbappe mới là chủ nhân Chiếc giày Vàng mùa giải vừa qua?

Sự khác biệt nằm ở cách tính điểm. Với Quả bóng Vàng và giải Gerd Müller, tiêu chí duy nhất là tổng số bàn thắng tuyệt đối mà cầu thủ ghi được trong năm. Và với 39 bàn, Gyökeres nghiễm nhiên vượt qua mọi đối thủ.

Ngược lại, Chiếc giày Vàng châu Âu - giải thưởng do European Sport Media (ESM) trao tặng - áp dụng hệ số cho từng giải đấu. Ở 5 giải VĐQG hàng đầu (Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp), mỗi bàn thắng được tính 2 điểm. Trong khi đó, ở các giải đấu khác, như Bồ Đào Nha, mỗi bàn chỉ được tính 1,5 điểm, bởi được cho là ít khắc nghiệt hơn.

Chính vì vậy, 31 bàn thắng của Mbappe tại La Liga mùa trước quy đổi thành 62 điểm, đủ để anh vượt qua Mohamed Salah và giành Chiếc giày Vàng châu Âu. Trong khi đó, 39 bàn của Gyökeres chỉ đạt 58,5 điểm theo cách tính này.

Kết quả tạo nên nghịch lý thú vị: Mbappe trở thành vua phá lưới châu Âu theo thang điểm ESM, còn Gyökeres lại được tôn vinh ở sân khấu Quả bóng Vàng nhờ số bàn thắng tuyệt đối.

Điều này phản ánh sự đa dạng trong cách ghi nhận thành tích cá nhân: một bên đề cao bối cảnh giải đấu và mức độ cạnh tranh, bên kia tôn vinh sự bùng nổ về số lượng bàn thắng.

Dù ở hệ quy chiếu nào, cả Gyökeres lẫn Mbappé đều có quyền tự hào. Một người trở thành biểu tượng ở Bồ Đào Nha, người kia tiếp tục khẳng định vị thế siêu sao hàng đầu bóng đá thế giới. Và sự khác biệt trong cách tính chỉ càng làm nổi bật một thực tế: bóng đá luôn có nhiều góc nhìn để tôn vinh những kỷ lục phi thường.