5 cầu thủ PSG không dự gala Quả bóng vàng 2025

  • Thứ hai, 22/9/2025 20:05 (GMT+7)
Tối 22/9 (giờ Hà Nội), HLV Luis Enrique công bố danh sách thi đấu trận gặp Marseille, đồng nghĩa 5 cầu thủ được đề cử cho Quả bóng vàng sẽ vắng mặt tại buổi lễ.

5/8 gương mặt được đề cử QBV 2025 của PSG sẽ không thể tham dự gala trao giải.

Thầy trò HLV Luis Enrique không thể dự lễ trao giải do France Football tổ chức bởi trùng giờ với trận Siêu kinh điển nước Pháp với Marseille (1h rạng sáng 23/9). Đáng chú ý, những cầu thủ được đề cử gồm Vitinha, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Nuno Mendes, Khvicha Kvaratskhelia và chính Enrique sẽ không tham gia buổi lễ.

Tuy nhiên, Ousmane Dembele, ứng viên sáng giá cho Quả bóng vàng, sẽ có mặt tại Nhà hát Chatelet cùng với Desire Doue và Joao Neves. Ba cầu thủ này đang trong quá trình hồi phục chấn thương và không đủ sức khỏe để thi đấu.

Đây là một cú sốc đối với Enrique khi ông được xem là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu HLV nhất năm. Hakimi và Vitinha cũng là trường hợp gây tiếc nuối bởi bộ đôi này được kỳ vọng sẽ góp mặt trong top 3 Quả bóng vàng nhờ màn trình diễn xuất sắc cùng PSG trong mùa 2024/25.

Theo nhà báo Pháp Romain Collet-Gaudin, Dembele được xác định là chủ nhân của danh hiệu cá nhân cao quý nhất bóng đá thế giới năm nay. Nếu điều này trở thành sự thật, Dembele sẽ đi vào lịch sử với tư cách ngôi sao người Pháp thứ 6 nâng cao Quả bóng vàng, sau Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Michel Platini, Zinedine Zidane và Karim Benzema.

Dù Dembele chiếm lợi thế lớn, mọi thứ sẽ chỉ ngã ngũ vào rạng sáng 23/9, khi Ronaldinho trao danh hiệu danh giá tại Nhà hát Chatelet.

Qua bong vang 2025 anh 1

Danh sách cầu thủ PSG tham dự trận đấu với Marseille.
Ban lãnh đạo PSG không hài lòng khi yêu cầu dời lịch thi đấu trận gặp Marseille tại vòng 5 Ligue 1 bị ban tổ chức giải từ chối.

Paris Saint-Germain sẽ không góp mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Trận mở màn vòng phân hạng Champions League giữa PSG và Atalanta bị lu mờ bởi cảnh bạo lực bên ngoài sân Parc des Princes rạng sáng 18/9.

Minh Nghi

Quả bóng vàng 2025 PSG FC Ronaldinho Karim Benzema Quả bóng vàng 2025 PSG Dembele

  • Ronaldinho

    Ronaldinho

    Ronaldinho là một cựu cầu thủ bóng đá người Brazil chơi ở vị trí tiền đạo, được đào tạo lúc trẻ tại câu lạc bộ Grêmio. Anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện đại. Hiện tại, Ronaldinho đã giải nghệ.

    • Ngày sinh: 21/3/1980
    • Nơi sinh: Porto Alegre, Brazil
    • Vị trí: Tiền đạo
    • Chiều cao: 1,81 m

  • Karim Benzema

    Karim Benzema

    Karim Benzema là cầu thủ bóng đá người Pháp đang thi đấu cho Real Madrid thuộc giải La Liga và đội tuyển Pháp. Anh đá ở vị trí tiền đạo.

    • Ngày sinh: 19/12/1987
    • Nơi sinh: Lyon, Pháp
    • Chiều cao: 1.87 m

Đọc tiếp

