PSG không dự gala Quả bóng vàng

  • Thứ hai, 22/9/2025 05:26 (GMT+7)
Paris Saint-Germain sẽ không góp mặt tại lễ trao giải Quả bóng vàng diễn ra vào rạng sáng 23/9 (giờ Hà Nội).

Cầu thủ PSG bận thi đấu nên không thể dự gala Quả bóng vàng.

Thầy trò HLV Luis Enrique không thể dự lễ trao giải do France Football tổ chức do trùng giờ với trận Siêu kinh điển nước Pháp với Marseille (1h rạng sáng 23/9).

Ban đầu, màn so tài được chờ đợi này được lên lịch vào rạng sáng 22/9. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết xấu tại vùng Bouches-du-Rhône, chính quyền địa phương yêu cầu lùi trận đấu để đảm bảo an toàn. Điều này đồng nghĩa các ngôi sao của PSG phải tập trung thi đấu, thay vì tham dự gala ở Paris.

Ở cuộc đua Quả bóng vàng năm nay, PSG có tới 9 cái tên được đề cử ở hạng mục nam. Danh sách bao gồm Ousmane Dembele, Desire Doue, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz và Vitinha, bên cạnh Gianluigi Donnarumma – hiện khoác áo Manchester City nhưng vẫn là công thần mùa trước.

Trong số này, Dembele nổi bật nhất khi vừa trải qua mùa bóng 2024/25 rực rỡ với 35 bàn thắng và 16 pha kiến tạo, được xem là ứng viên nặng ký cho danh hiệu Cầu thủ nam xuất sắc.

Một điều đáng chú ý là Dembele và Doue sẽ không góp mặt trong trận đấu với Marseille vì chấn thương. Tuy nhiên, khả năng dự gala do France Football tổ chức của bộ đôi này vẫn bỏ ngỏ.

HLV Luis Enrique cũng không thể đến nhà hát Chatelet, dù ông nằm trong danh sách rút gọn cho giải “Huấn luyện viên nam của năm” cùng Antonio Conte, Hansi Flick, Enzo Maresca và Arne Slot.

