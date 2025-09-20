Nữ MC tỏa sáng khi dẫn Champions League

Eva Murati, nữ MC thể thao nổi tiếng của Albania, thu hút ánh nhìn trong bộ đầm đỏ cúp ngực khi trở lại với công việc dẫn chương trình Champions League trên truyền hình.

Murati nổi tiếng ở Albania cũng như gây ấn tượng với giới mộ điệu bóng đá châu Âu.

Ở tuổi 30, Eva Murati là một trong những ngôi sao nổi bật trên truyền hình Albania. Cô cũng là hiện tượng trên mạng xã hội. Với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram, Murati sở hữu một lượng fan hùng hậu.

Khi bóng đá châu Âu trở lại, Murati không làm fan thất vọng. Cô gây chú ý với bộ đầm đỏ cúp ngực, để lộ vòng một quyến rũ trước máy quay truyền hình. Nụ cười tươi tắn của Murati làm bừng sáng cả căn phòng. Cô còn gửi nụ hôn gió đáng yêu khiến người hâm mộ ngẩn ngơ.

Ngay lập tức, fan dành nhiều lời khen ngợi. Một người bình luận: "Quá đẹp, Eva". Một người khác gọi cô: "Xuất sắc". Một fan hứng thú viết: "Hãy làm thể thao vĩ đại trở lại". Có người bày tỏ: "Ohh la la". Nhiều người không ngừng khen ngợi, trong đó có bình luận: "Tôi yêu bạn" và "Tuyệt vời trong bộ đầm đỏ".

Ngoài công việc MC thể thao, Murati còn là nghệ sĩ đa năng với sự nghiệp diễn xuất, từng xuất hiện trong 3 bộ phim cùng nhiều chương trình truyền hình và sân khấu. Hiện Eva là gương mặt chủ chốt của chương trình Champions League tại Albania, làm việc cùng dàn khách mời nổi tiếng.

Murati tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ và mỗi lần cô xuất hiện đều khiến người hâm mộ phải trầm trồ.