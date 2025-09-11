Nữ MC bóng đá diện váy xuyên thấu

|
Trong bài đăng mới nhất trên trang cá nhân, cô gái 30 tuổi thu hút mọi ánh nhìn khi bước xuống thảm đỏ trong thiết kế couture tinh xảo từ thương hiệu 1er Etoile, được nhà sáng tạo Aldy thực hiện thủ công tỉ mỉ.
|
Trên Instagram, nữ MC nổi tiếng chia sẻ: "Đến Palazzo del Cinema cho Liên hoan phim Venice, mặc một thiết kế couture khác từ @1er_etoile. Một thiết kế biến mỗi bước đi thành một phần của màn trình diễn".
|
Hình ảnh của Eva lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ hơn 1,3 triệu người theo dõi. Nhiều fan tỏ ra trầm trồ trước vẻ quyến rũ và thần thái của cô với loạt bình luận: "Eva là người phụ nữ hoàn hảo", "Đẹp tuyệt vời như mọi khi", "Rất thanh lịch", hay đơn giản là "Thiên thần" và "Chiếc váy ma thuật".
|
Không chỉ là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ, Eva còn khẳng định tên tuổi với vai trò diễn viên, người dẫn chương trình và người mẫu.
|
Eva sinh ra tại Elbasan, Albania. Cô còn trở nên nổi bật nhờ khả năng thông thạo tiếng Italy và ghi dấu ấn khi dẫn Champions League tại Albania. Hiện tên tuổi của cô ngày càng được biết đến.
|
Với nhan sắc, phong cách và sự nghiệp xuất sắc, Eva tiếp tục là hình mẫu gây chú ý của giới trẻ và là một trong những gương mặt sáng giá nhất của làng giải trí Albania trên trường quốc tế.
|
Eva thường xuyên chia sẻ những bức ảnh táo bạo trên mạng xã hội. Phong cách của cô đa dạng không kém sự nghiệp, qua đó khiến 1,3 triệu người theo dõiphải bất ngờ. Eva thường xuyên chiếm trọn sự chú ý khi dẫn các trận đấu Champions League.
|
Hiện tại, Eva là gương mặt chủ chốt của chương trình Champions League tại Albania, làm việc cùng dàn khách mời nổi tiếng.
