Nữ MC bóng đá diện váy xuyên thấu

Hình ảnh của Eva lập tức nhận được cơn mưa lời khen từ hơn 1,3 triệu người theo dõi. Nhiều fan tỏ ra trầm trồ trước vẻ quyến rũ và thần thái của cô với loạt bình luận: "Eva là người phụ nữ hoàn hảo", "Đẹp tuyệt vời như mọi khi", "Rất thanh lịch", hay đơn giản là "Thiên thần" và "Chiếc váy ma thuật".