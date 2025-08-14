Nữ MC bóng đá gây sốt

|
Người đẹp 30 tuổi nổi tiếng qua vai trò dẫn dắt các chương trình tường thuật Champions League. Nhờ phong cách dẫn cuốn hút và ngoại hình quyến rũ, cô có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram, thường xuyên "đốt mắt" fan bằng những bức hình gợi cảm và thời trang táo bạo.
Trong bài đăng mới nhất, Eva diện bikini màu xanh lá kết hợp cùng áo mỏng xuyên thấu, khéo léo để lộ đường cong và khiến người xem thổn thức.
Bộ ảnh được chụp tại làng biển Jale, một điểm du lịch nổi tiếng ở Albania. Chỉ sau vài giờ, phần bình luận tràn ngập lời khen như: "Quá đẹp", "My goodness", "Vóc dáng đỉnh cao mỗi ngày", "Làm sao có thể đẹp hơn được nữa. Không thể nào", "Thân hình hoàn hảo"...
Thời gian gần đây, Eva tranh thủ kỳ nghỉ để du lịch khắp nơi, từ Sardinia (Italy) tới dải Riviera của Albania, liên tục chia sẻ hình ảnh khoe sắc mộc không trang điểm.
Eva không chỉ gắn liền với bóng đá khi từng gây sốt với trang phục táo bạo lúc tường thuật trận bán kết Inter Milan - Barcelona ở Champions League, mà còn xuất hiện ở nhiều sự kiện thể thao khác, bao gồm chặng mở màn môn đua xe đạp danh tiếng Giro d’Italia.
Với phong cách tự tin, gu thời trang gợi cảm và nhan sắc nổi bật, "nữ hoàng màn ảnh" của Albania đang là gương mặt MC thể thao được săn đón bậc nhất tại châu Âu.
Eva bắt đầu sự nghiệp truyền hình từ năm 18 tuổi trên một kênh liên doanh giữa Italy và Albania. Đến năm 2017, cô đảm nhận vai trò MC cho chương trình Champions League trên Vizion Plus và Tring TV.
Ngoài dẫn chương trình, cô gái 30 tuổi còn làm mẫu cho thương hiệu nội y Yamamay, đóng phim, diễn kịch và thậm chí tổ chức cuộc thi Finding Miss Universe Albania.
Eva thông thạo tiếng Italy và hâm mộ Juventus. Cô theo học ngành luật tại Đại học Tirana trong khi vẫn theo đuổi sự nghiệp truyền thông. Eva là MC thể thao, đồng thời nghệ sĩ đa năng với sự nghiệp diễn xuất, từng xuất hiện trong 3 bộ phim cũng như nhiều chương trình truyền hình và sân khấu.
Hiện tại, Eva là gương mặt chủ chốt của chương trình Champions League tại Albania, làm việc cùng dàn khách mời nổi tiếng.
