Nữ MC hở bạo đáp trả chỉ trích

Eleonora, 34 tuổi, là một trong những người dẫn chương trình của kênh DAZN Italy trong suốt thời gian phát sóng FIFA Club World Cup 2025 tại Mỹ. Tuy nhiên, phong cách ăn mặc của cô bị đồng nghiệp Valentina Maceri chỉ trích.

"Ở Italy, nhiều nữ phóng viên đôi khi ăn mặc quá đà. Phụ nữ nên gợi cảm nhưng vẫn phải giữ phong thái. Nếu không, sẽ khó được tôn trọng khi trao đổi cùng cầu thủ và HLV", Maceri bày tỏ.

Đáp lại chỉ trích từ Maceri, Eleonora cho biết: "Tôi không bao giờ từ bỏ sự nữ tính của mình. Ngược lại, tôi sử dụng nó như một sức mạnh. Khi bạn cảm thấy được làm chính mình, bạn sẵn sàng cho mọi thử thách."

Cô khẳng định đây là phong cách thời trang ưa thích của mình, giúp thể hiện sự tự tin và cá tính trong lúc tác nghiệp.

Eleonora gây ấn tượng mạnh với người hâm mộ trong nhiều lần xuất hiện tại FIFA Club World Cup 2025. Một trong số trang phục gây tranh cãi của cô là chiếc đầm ôm sát mà không mặc áo ngực.

Đây không phải lần đầu nữ phóng viên 34 tuổi gây chú ý. Trước đó, vào tháng 2, cô từng mặc váy xuyên thấu khi đưa tin trận cầu đinh tại Serie A. Kể từ khi sang Mỹ công tác, Eleonora tích cực đăng ảnh về hoạt động của mình.

Hiện tại, Eleonora hẹn hò với Samuele Ricci, tiền vệ trẻ của AC Milan. Trước khi đến với truyền hình, Incardona là người mẫu và có bằng cử nhân ngành luật.

