Messi đứt mạch 5 trận lập cú đúp, Inter Miami thua thảm

Sau 5 trận liên tiếp lập cú đúp và trở thành nỗi ám ảnh của mọi hàng thủ, Lionel Messi bị chặn đứng một cách lạnh lùng tại sân TQL Stadium. Trong ngày siêu sao người Argentina hoàn toàn bị phong tỏa, Inter Miami thua trắng 0-3 trước một FC Cincinnati thi đấu kỷ luật và hiệu quả.

Đây là trận đầu tiên sau gần một tháng Messi không ghi bàn, chấm dứt chuỗi phong độ ghi bàn đỉnh cao giúp Inter Miami thắng như chẻ tre kể từ sau FIFA Club World Cup 2025. Nhưng lần này, trước một Cincinnati tổ chức pressing tầm cao và bắt người cực kỳ chặt chẽ, số 10 của Inter Miami không có không gian để chơi bóng.

Trong suốt 90 phút, Messi chỉ có 1 cú sút đáng chú ý và không lần chạm bóng trong vùng cấm. Những pha phối hợp với Luis Suarez cũng rời rạc và thiếu hiệu quả. Cả đội Inter Miami tỏ ra lúng túng trước lối chơi giàu năng lượng và áp lực cao mà chủ nhà tạo ra.

Ngay trong hiệp một, đội bóng bang Florida bị chọc thủng lưới. Gerardo Valenzuela mở tỷ số cho Cincinnati ở phút 16 sau một tình huống xử lý đầy khéo léo. Sang hiệp hai, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với Inter Miami khi Evander lập cú đúp ở các phút 50 và 71, chính thức nhấn chìm hy vọng của đội khách.

Trận thua khiến Inter Miami lỡ cơ hội vươn lên tốp đầu bảng miền Đông, mà còn dấy lên những lo ngại về sự phụ thuộc quá lớn vào Messi. Hiện thầy trò HLV Javier Mascherano đứng thứ 5, kém đội đầu bảng Nasville 6 điểm.

