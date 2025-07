Sinner lập kỷ lục kiếm tiền

Theo Gazzetta dello Sport, Sinner đạt mức thu nhập kỷ lục 45 triệu euro trong năm 2025, phần lớn đến từ các hợp đồng thương mại với những thương hiệu hàng đầu như Nike, Rolex, Lavazza, Gucci... Ngoài ra, anh bỏ túi hơn 7 triệu euro tiền thưởng ATP chỉ sau nửa mùa, sau khi vô địch Australian Open, Wimbledon và một loạt danh hiệu Masters.

Gazzetta cho hay danh sách này chỉ xét thu nhập trong một mùa giải, không tính tổng tài sản tích lũy, và được quy đổi theo tỷ giá và lạm phát hiện tại. Qua đó, tay vợt số một thế giới đang là "ông hoàng tài chính" mới của làng thể thao Italy.

Sinner mới 23 tuổi, nhưng vượt nhiều huyền thoại thể thao Italy để vươn lên dẫn đầu về thu nhập theo mùa. Không chỉ là tay vợt nam số một thế giới đầu tiên trong lịch sử Italy, Sinner còn trở thành biểu tượng mới cho thể thao nước này trong kỷ nguyên toàn cầu hóa - trẻ trung, thành công và đầy sức hút thương mại.

Đứng sau Sinner trong danh sách là Marco Verratti, tiền vệ hiện chơi cho Al-Duhail (Qatar), với mức lương lên tới 35 triệu euro/năm trong mùa 2023. Huyền thoại MotoGP, Valentino Rossi xếp thứ ba với thu nhập ước tính 32 triệu euro vào thời kỳ đỉnh cao 2008-2009, sau khi quy đổi theo giá trị hiện nay.

Hai cái tên còn lại trong top 5 gồm Danilo Gallinari, cầu thủ bóng rổ từng nhận 24 triệu euro khi chơi tại NBA, và tân binh Mateo Retegui, người sắp ký hợp đồng trị giá 20 triệu euro/năm với CLB Al-Qadsiah ở Saudi Arabia.

Hôm 14/7, Sinner chứng tỏ đẳng cấp thế giới khi đánh bại Carlos Alcaraz với tỷ số 3-1 trong trận chung kết Wimbledon 2025. Sinner trở thành tay vợt người Italy vô địch Grand Slam nhiều nhất lịch sử. Đây cũng là lần đầu tiên anh vô địch Wimbledon trong sự nghiệp.

