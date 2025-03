Huyền thoại Agassi sang Việt Nam, giao lưu pickleball

Ngày 26/3, cựu tay vợt từng giành 8 Grand Slam, Andre Agassi đã đến TP.HCM, tham dự một buổi giao lưu nằm trong hoạt động du đấu pickleball tại Việt Nam và châu Á.

Ngoài Andre Agassi, sự kiện còn thu hút nhiều tên tuổi lớn của làng pickleball, tennis khác, như Ben Joins (tay vợt số 1 pickleball với 123 danh hiệu PPA), Ana Bright (xếp hạng 13 nước Mỹ), Collin Johns, Brooker Buckner, Chao Yi (Zoey) Wang,...

Chia sẻ với truyền thông Việt Nam về lần đầu đặt chân đến Việt Nam, huyền thoại Andre Agassi nói: "Trong sự nghiệp thi đấu quần vợt, tôi đến rất nhiều nơi nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp đến Việt Nam, đó thực sự là điều hối tiếc với tôi".

"Tôi được biết rằng nguồn năng lực và cảm hứng cũng như sự yêu thích môn pickleball ở Việt Nam rất là lớn. Điều đó khiến tôi rất vui khi có mặt ở Việt Nam để chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu kỹ thuật để tất cả có thể hiểu hơn về bộ môn này ở Việt Nam", huyền thoại tennis người Mỹ tiếp tục.

Andre Agassi sinh năm 1970, bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp quần vợt từ năm 1986. Trong 30 năm thi đấu, ông giành 8 chức vô địch Grand Slam, 1 lần vô địch ATP Finals và huy chương vàng Olympic 1996.

Năm 2006, Agassi thông báo giải nghệ, chuyển sang làm huấn luyện và bắt đầu chơi môn thể thao mới, đang rất phát triển là pickleball. Ông cùng vợ Steffi Graf là cặp đôi pickleball nổi tiếng, từng giành nhiều danh hiệu tại Mỹ.

Cũng trong buổi giao lưu, tay vợt pickleball số 1 thế giới, Ben Joins cảm thấy bất ngờ vì sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam dành cho một sự kiện pickleball.

“Tôi bắt đầu chơi pickleball từ năm 2016. Tính đến hiện tại, tôi trải qua hành trình dài và rất ấn tượng vì ngày càng có nhiều người tham gia môn thể thao này, không chỉ riêng tại Việt Nam mà dường như đã thành xu hướng toàn thế giới. Tôi hi vọng pickleball sẽ phát triển hơn", Ben Joins nói.

