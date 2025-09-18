Bạo loạn trước trận PSG, 19 người bị bắt

Trận mở màn vòng phân hạng Champions League giữa PSG và Atalanta bị lu mờ bởi cảnh bạo lực bên ngoài sân Parc des Princes rạng sáng 18/9.

Nhiều CĐV quá khích bị bắt trước trận đấu của PSG.

Le Parisien đưa tin bạo lực nổ ra trước trận đấu và những người bị bắt giữ hầu hết là CĐV Atalanta. Một số trong số này bị cáo buộc che mặt để tránh bị nhận diện trong lúc xảy ra xung đột.

Vụ việc diễn ra trước khi trận đấu giữa PSG và Atalanta bắt đầu. Lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát giao thông được điều động đến hiện trường sau khi nhận được thông báo về cuộc đụng độ bên ngoài sân Parc des Princes.

Các quan chức PSG cho biết những người tham gia vào vụ ẩu đả bị cấm vào sân Parc des Princes trong thời gian dài. Đáng chú ý, có thông tin cho rằng một trong số những người bị bắt lại là chính CĐV PSG.

Vụ việc diễn ra ngay sau màn đụng độ giữa các CĐV Marseille và cảnh sát Tây Ban Nha trước trận đấu với Real Madrid hôm 17/8. Một video quay lại cảnh lực lượng chức năng dùng dùi cui để đánh CĐV nhằm giải tán đám đông.

Trở lại với trận đấu, PSG dễ dàng thị uy sức mạnh trước Atalanta khi giành chiến thắng với tỷ số đậm 4-0 trên sân nhà. Thầy trò HLV Luis Enrique cho thấy phong độ ấn tượng với 6 trận toàn thắng trên mọi đấu trường từ đầu mùa.

