Ứng cử viên số một vô địch Champions League 2025/26

Theo Opta, Liverpool là đội có tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26 cao nhất với 20,12%. CLB nước Anh có một mùa chuyển nhượng bùng nổ khi chi hơn 400 triệu bảng để mua cầu thủ, giúp nâng tầm chất lượng đội bóng đáng kể.
Theo sau Liverpool là Arsenal, đội có tỷ lệ vô địch 16,33%. Hai bản hợp đồng đắt giá Viktor Gyokeres và Eberechi Eze được kỳ vọng sẽ giúp "Pháo thủ" cạnh tranh mọi danh hiệu mùa này.
Nhà đương kim vô địch PSG chỉ xếp thứ 3 với tỷ lệ giành danh hiệu khoảng 11,09%. Áp lực lên CLB Pháp là rất lớn khi các đối thủ chắc chắn sẽ nghiên cứu kỹ và tìm ra cách khắc chế thầy trò Luis Enrique.
Man City xếp thứ tư với 8,65% cơ hội vô địch. Dù chia tay nhiều cựu binh như Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan hay Ederson, đội chủ sân Etihad vẫn còn đó HLV Pep Guardiola và tiền đạo Erling Haaland để gánh vác CLB.
Xếp sau Man City là Barcelona, với tỷ lệ vô địch vào khoảng 8,51%. Không mua sắm rầm rộ như những CLB khác, đội chủ sân Camp Nou vẫn rất đáng gờm nhờ tập thể có phong độ cao và chơi gắn kết.
Chelsea đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng của Opta với 6,89% tỷ lệ vô địch. Việc bổ sung hàng loạt tân binh trên hàng công như Joao Pedro, Liam Delap và Alejandro Garnacho giúp "The Blues" trở thành một đối thủ khó chịu.
Real Madrid chỉ xếp thứ bảy với tỷ lệ giành danh hiệu vào khoảng 6,20%. Sự xuất hiện của HLV Xabi Alonso cùng hàng loạt tân binh ở hàng thủ hứa hẹn mang lại diện mạo mới cho "Los Blancos" ở mùa giải này.
