Ứng cử viên số một vô địch Champions League 2025/26

Theo Opta, Liverpool là đội có tỷ lệ vô địch Champions League 2025/26 cao nhất với 20,12%. CLB nước Anh có một mùa chuyển nhượng bùng nổ khi chi hơn 400 triệu bảng để mua cầu thủ, giúp nâng tầm chất lượng đội bóng đáng kể.