Amorim vững ghế sau khi giới chủ xem số liệu chuyên sâu

Dù thất bại tại 0-3 Etihad của Man Utd xác lập khởi đầu tệ nhất ở Premier League trong 33 năm, ban lãnh đạo CLB tin rằng vẫn có tín hiệu tích cực.

Giới chủ vẫn tin tưởng Amorim.

Ruben Amorim tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ thượng tầng Manchester United, những người đồng quan điểm với HLV rằng khởi đầu tệ hại nhất ở Premier League trong 33 năm qua không thể che mờ một số tiến bộ của đội bóng.

Dữ liệu không biết nói dối

Thất bại 0-3 trước Manchester City tại Etihad hôm 14/9 khiến Man Utd rơi xuống vị trí thứ 14, mới chỉ giành được bốn điểm sau bốn trận. Họ cũng bị loại khỏi Carabao Cup bởi đội hạng Tư, Grimsby Town.

Sau trận thua Man City, Amorim khẳng định rằng Man Utd “đang chơi tốt hơn nhưng kết quả không phản ánh điều đó”. Dù trong nội bộ có sự thất vọng về màn khởi đầu, ban lãnh đạo CLB được cho là nhìn thấy những tín hiệu tích cực khi dữ liệu chuyên môn cho thấy sự cải thiện rõ rệt ở một số khía cạnh quan trọng.

Hiện tại, Man Utd đứng đầu Premier League về số cú sút và số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, đứng thứ hai về bàn thắng kỳ vọng (xG) và xG từ tình huống bóng sống, thứ tư về số cú sút trúng đích và thứ năm về số đường chuyền đưa bóng vào vòng cấm - tất cả đều tăng đáng kể so với mùa trước.

Bảng số liệu tấn công của Man Utd dưới thời Amorim.

Tuy nhiên, tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ chỉ ở mức 5,7% - thấp thứ tư giải đấu - cho thấy Amorim và các học trò phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Man Utd sẽ đối mặt với một thử thách khác vào cuối tuần khi tiếp đón Chelsea tại Old Trafford, trước khi làm khách Brentford rồi trở về sân nhà gặp Sunderland.

Amorim mới chỉ thắng 8 trong 31 trận Ngoại hạng kể từ khi tiếp quản Manchester United tháng 11 năm ngoái - thành tích khiến họ đứng cuối bảng phong độ so với các đội luôn hiện diện ở Premier League trong cùng giai đoạn.

Dù kết quả cần phải cải thiện và những sai lầm cá nhân phải được loại bỏ, ban lãnh đạo Man Utd tin rằng màn trình diễn thực tế tốt hơn những gì tỷ số thể hiện, và dữ liệu cho thấy các yếu tố nền tảng đều đang đi đúng hướng.

Chờ đợi mọi thứ tốt đẹp lên

Chấn thương của tân binh Matheus Cunha và Mason Mount được coi là đòn giáng nặng, trong khi đội hình chưa đủ chiều sâu để bù đắp khi mất các trụ cột. Amorim cũng chưa từng xuất phát một trận nào với bộ ba tấn công trị giá 207 triệu bảng gồm Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko, còn thủ môn Senne Lammens - bản hợp đồng phút chót - vẫn chưa ra sân.

Sự kiên nhẫn của Manchester United có thể bị thử thách nếu kết quả tiếp tục đi xuống, nhưng cũng có sự thừa nhận rằng vòng lặp sa thải và bổ nhiệm HLV liên tục trong nhiều năm qua đã nhiều lần phản tác dụng với CLB.

Man Utd kiếm được 31 điểm từ khi Amorim dẫn dắt đội bóng

Dù vậy, hệ thống 3-4-2-1 gây tranh cãi của Amorim và sự cứng nhắc bị cho là thiếu linh hoạt vẫn bị giám sát chặt chẽ. Một số cầu thủ vẫn tỏ ra lạc lõng trong sơ đồ này, và mùa giải năm nay chứng kiến đội trưởng Bruno Fernandes - cầu thủ hay nhất của Man Utd - bị kéo khỏi vị trí số 10 sở trường để nhường chỗ cho Cunha và Mbeumo, đồng thời vá vào lỗ hổng ở vị trí số 6 sau khi CLB không kịp bổ sung trong mùa hè.

Tinh thần trong phòng thay đồ được đánh giá tích cực ở giai đoạn tiền mùa giải, nhưng chuỗi kết quả kém cỏi đã làm suy giảm sự tự tin và đặt ra thêm nhiều thách thức.

Đã có CLB chờ Man Utd buông Amorim

Amorim khẳng định Man Utd sẽ phải sa thải ông nếu muốn thay đổi hệ thống chiến thuật. Trong khi đó, João Noronha Lopes - ứng viên chủ tịch Benfica - công khai bày tỏ mong muốn đưa Amorim trở lại đội bóng Bồ Đào Nha nếu ông đánh bại Rui Costa trong cuộc đua ghế chủ tịch.

Lopes cùng Nuno Gomes (bạn thân và cựu đồng đội của Amorim) và Pedro Ferreira đã có mặt tại Etihad hôm 14/9 để chứng kiến Man Utd thua Man City.

Trong một diễn biến khác, Man Utd dự kiến công bố báo cáo tài chính đầy đủ cho mùa giải trước vào ngày 17/9, qua đó sẽ phác thảo rõ hơn tác động từ các biện pháp thắt chặt chi tiêu mạnh tay của Sir Jim Ratcliffe. Cách đây một năm, Man Utd báo lỗ ròng 113,2 triệu bảng cho mùa 2023/24, nhưng trong 18 tháng qua Ratcliffe đã giám sát 450 đợt cắt giảm nhân sự cùng nhiều biện pháp tiết kiệm khác.

Có lẽ những con số tài chính lần này khiến ban lãnh đạo Man Utd không muốn chia tay kế hoạch Amorim dự báo đầy tốn kém.