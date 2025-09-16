Amorim có bến đỗ mới nếu rời MU

Tương lai của HLV Ruben Amorim tại MU đang trở thành chủ đề nóng sau thất bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League hôm 14/9.

Amorim có thể trở lại Benfica. Ảnh: Reuters.

Thất bại vừa qua khiến “Quỷ đỏ” tụt xuống vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Liverpool tới 8 điểm. Dù ban lãnh đạo MU hiện vẫn khẳng định sẽ tiếp tục trao cơ hội cho Amorim, áp lực dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha ngày càng lớn.

Trong khi đó, Benfica bất ngờ bày tỏ tham vọng muốn đón Amorim. Theo Daily Mail, Joao Noronha Lopes – ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử chủ tịch Benfica sắp tới, cùng CEO Pedro Ferreira và cựu danh thủ Nuno Gomes đã có mặt ở sân Etihad để theo dõi trận derby Manchester vừa qua.

Lopes được đánh giá là ứng viên có nhiều khả năng vượt qua Rui Costa trong cuộc bầu cử ngày 25/10 tới. Nếu trở thành chủ tịch mới của Benfica, ông được cho là sẽ tìm cách đưa Amorim trở lại Bồ Đào Nha làm việc. Trước đó, người bạn thân Nuno Gomes từng khẳng định "Amorim sẽ dẫn dắt Benfica vào một ngày không xa".

Hiện tại, vị trí HLV trưởng Benfica đang do Bruno Lage nắm giữ, nhưng hợp đồng của ông sẽ hết hạn cuối mùa này và nhiều khả năng không được gia hạn. Điều đó mở ra cơ hội để Amorim trở thành nhà cầm quân tiếp theo từng dẫn dắt cả Sporting lẫn Benfica, nối bước những người tiền nhiệm như Otto Gloria hay Jorge Jesus.

Khi còn là cầu thủ, Amorim chơi hơn 150 trận và giành ba chức vô địch trong chín năm tại Benfica. Ông từng được các CĐV tại đây yêu mến.

