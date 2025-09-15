MU sai lầm khi không bán Fernandes

Đội chủ sân Old Trafford từng bỏ qua cơ hội kiếm được 100 triệu bảng từ thương vụ Bruno Fernandes trong mùa hè năm nay.

Fernandes hoàn toàn mất hút trong thất bại trước Man City.

Ở kỳ chuyển nhượng hè 2025, Al Hilal đưa ra lời đề nghị khổng lồ trị giá 100 triệu bảng để chiêu mộ Fernandes, nhưng tiền vệ này từ chối và quyết định ở lại Old Trafford. HLV Ruben Amorim cũng không có kế hoạch để Fernandes ra đi.

Khuya 14/9, MU tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng khi thua Man City 0-3 ở vòng 4 Premier League. Fernandes là một trong những cầu thủ chơi tệ nhất. Sau trận, CĐV "Quỷ đỏ" cảm thấy tiếc nuối khi MU không bán Fernandes, đồng thời so sánh cách Liverpool xử lý trường hợp Philippe Coutinho.

Năm 2018, Liverpool bán Coutinho cho Barcelona với giá 142 triệu bảng, và dùng số tiền này để chiêu mộ Alisson và Virgil van Dijk. Bộ đôi cầu thủ nhanh trở thành trụ cột giúp Liverpool giành được nhiều danh hiệu lớn.

Các CĐV MU cho rằng ban lãnh đạo đội bóng lẽ ra nên làm điều tương tự với Fernandes, tận dụng khoản tiền đó để nâng cấp đội hình và xây dựng đội bóng theo kế hoạch của HLV Ruben Amorim.

Một người hâm mộ MU viết: "Liverpool bán Coutinho và mua Van Dijk, Alisson. Hai cầu thủ thay đổi bộ mặt đội bóng suốt 7-8 năm qua. Chúng ta lẽ ra nên làm như vậy với Fernandes". Một CĐV khác cho rằng việc chiêu mộ Matheus Cunha và Bryan Mbeumo trong khi vẫn giữ Fernandes là một chiến lược sai lầm.

Hầu hết ý kiến khẳng định nếu MU bán Fernandes, số tiền thu được có thể đầu tư vào các mục tiêu khác, chẳng hạn Carlos Baleba. Tuy nhiên, Fernandes vẫn ở lại và tiếp tục thể hiện phong độ mờ nhạt ở các trận đấu quan trọng.