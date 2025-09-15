Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Guardiola kinh ngạc với Mainoo

  Thứ hai, 15/9/2025
Kobbie Mainoo có pha xử lý chất lượng, khiến HLV Pep Guardiola ôm đầu khi MU thua Man City 0-3 ở vòng 4 Premier League tối 14/9.

Khoảnh khắc Mainoo khiến HLV Guardiola ôm đầu kinh ngạc.

Trên sân Etihad, Mainoo thay Noussair Mazraoui ở phút 62. Dù không thể giúp MU lội ngược dòng, tài năng trẻ này vẫn kịp để lại dấu ấn. Trong một video gây bão trên mạng xã hội, Mainoo được nhìn thấy cướp bóng trong chân Rodri, đồng thời thoát khỏi sự kèm cặp của Foden trước khi xỏ háng Nicolas Gonzalez.

Guardiola đứng ở khu vực kỹ thuật gần đó và chứng kiến tất cả. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha ôm đầu tỏ ra kinh ngạc khi nhìn thấy Mainoo kéo bóng tiến thẳng về phía hàng thủ Man City. Phản ứng của Guardiola khiến nhiều CĐV MU chú ý.

"Mainoo lẽ ra phải đá chính. Nhìn phản ứng của Pep là đủ hiểu", "Mainoo luôn sẵn sàng, và phản ứng của Pep nói lên tất cả", "Cậu ấy chắc chắn sẽ tạo khác biệt", "Kỹ năng tổng thể của Mainoo không phải vấn đề, nhưng với phong cách và chiến thuật của Amorim, cậu ta cần một tiền vệ box-to-box chơi cạnh"... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Dù vậy, HLV Ruben Amorim chưa hoàn toàn tin tưởng Mainoo. Ông cho biết: "Có thể Kobbie chưa quen với việc cạnh tranh. Cậu ấy cảm thấy không thoải mái, nhưng là một cầu thủ tốt, rất muốn học hỏi. Đôi khi tôi kỳ vọng nhiều hơn từ Kobbie. Có lẽ nếu tôi sử dụng cậu ấy thường xuyên hơn, Kobbie sẽ chơi tốt và khó bị thay ra".

Cuối tuần này, Manchester United sẽ tiếp đón Chelsea tại Old Trafford. Với việc hàng tiền vệ thi đấu kém thuyết phục, khả năng Mainoo sẽ được trao cơ hội đá chính từ đầu.

