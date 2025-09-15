Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khi nào MU sa thải Amorim?

  • Thứ hai, 15/9/2025 13:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Khuya 14/9, chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim trở nên lung lay sau khi MU thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League.

Amorim có thể bị sa thải trong vòng 3 trận tới.

Theo The Athletic, HLV Amorim không còn nhiều thời gian ở "Nhà hát của những giấc mơ". 3 trận đấu tiếp theo, MU sẽ đối đầu lần lượt Chelsea, Brentford và Sunderland. Nếu không giành được 6 điểm trong chuỗi trận này, khả năng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải khăn gói ra đi.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" rõ ràng muốn đội bóng sớm cải thiện tình hình. Bởi sau đó, đội chủ sân Old Trafford còn chạm trán những đối thủ khó nhằn gồm Liverpool, Brighton, Nottingham Forest, Tottenham và Everton trong 5 vòng đấu tiếp theo.

Sau thất bại thứ 2 trong 4 trận đầu mùa, sự bất ổn về mặt chiến thuật và phong độ của đội bóng khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trên sân Etihad, CĐV MU bỏ về từ phút 70 - thời điểm MU bị dẫn 3 bàn.

Trận thua phơi bày những yếu kém trong cách sắp xếp đội hình và chiến thuật của Amorim. Hàng tiền vệ của MU lộ rõ khoảng trống và dễ dàng bị đối phương khai thác, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên.

Sự kỳ vọng về một mùa giải cải thiện rõ rệt sớm sụp đổ, và giờ đây, Amorim đối mặt với một tuần đầy thách thức. Nếu không có kết quả tích cực trong các trận đấu tới, áp lực sẽ ngày càng lớn, khiến chiếc ghế của ông trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống

Manchester United dưới thời Ruben Amorim đang mắc kẹt trong vòng lặp sai lầm: hệ thống 3-4-2-1 được tổ chức chặt chẽ hơn, nhưng những lựa chọn nhân sự sai chỗ đang phá hỏng tất cả.

6 giờ trước

'Tại sao Mainoo không đá chính trước Man City?'

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves chỉ trích Ruben Amorim vì để Kobbie Mainoo ngồi dự bị trong thất bại 0-3 của MU trước Man City ở vòng 4 Premier League khuya 14/9.

8 giờ trước

Bị Man City vùi dập, CĐV MU bỏ về từ phút 70

Khuya 14/9, trận derby Manchester tại Etihad biến thành cơn ác mộng với thầy trò HLV Ruben Amorim khi họ bị Man City hủy diệt 3 bàn không gỡ.

9 giờ trước

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

