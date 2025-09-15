Khi nào MU sa thải Amorim?

Khuya 14/9, chiếc ghế nóng của HLV Ruben Amorim trở nên lung lay sau khi MU thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League.

Amorim có thể bị sa thải trong vòng 3 trận tới.

Theo The Athletic, HLV Amorim không còn nhiều thời gian ở "Nhà hát của những giấc mơ". 3 trận đấu tiếp theo, MU sẽ đối đầu lần lượt Chelsea, Brentford và Sunderland. Nếu không giành được 6 điểm trong chuỗi trận này, khả năng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải khăn gói ra đi.

Ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" rõ ràng muốn đội bóng sớm cải thiện tình hình. Bởi sau đó, đội chủ sân Old Trafford còn chạm trán những đối thủ khó nhằn gồm Liverpool, Brighton, Nottingham Forest, Tottenham và Everton trong 5 vòng đấu tiếp theo.

Sau thất bại thứ 2 trong 4 trận đầu mùa, sự bất ổn về mặt chiến thuật và phong độ của đội bóng khiến người hâm mộ bắt đầu đặt câu hỏi về năng lực của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Trên sân Etihad, CĐV MU bỏ về từ phút 70 - thời điểm MU bị dẫn 3 bàn.

Trận thua phơi bày những yếu kém trong cách sắp xếp đội hình và chiến thuật của Amorim. Hàng tiền vệ của MU lộ rõ khoảng trống và dễ dàng bị đối phương khai thác, đặc biệt là ở bàn thua đầu tiên.

Sự kỳ vọng về một mùa giải cải thiện rõ rệt sớm sụp đổ, và giờ đây, Amorim đối mặt với một tuần đầy thách thức. Nếu không có kết quả tích cực trong các trận đấu tới, áp lực sẽ ngày càng lớn, khiến chiếc ghế của ông trở nên mong manh hơn bao giờ hết.