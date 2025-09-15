Manchester United sụp đổ vì con người không khớp hệ thống

Manchester United dưới thời Ruben Amorim đang mắc kẹt trong vòng lặp sai lầm: hệ thống 3-4-2-1 được tổ chức chặt chẽ hơn, nhưng những lựa chọn nhân sự sai chỗ đang phá hỏng tất cả.

MU thảm bại 0-3 trước Man City ở vòng 4 Premier League tối 14/9.

“Quỷ đỏ” tiếp tục trượt dài bởi chính những lỗi lặp đi lặp lại, từ Bruno Fernandes bị sử dụng sai vai trò cho đến việc nhiều cầu thủ phải đá trái sở trường. Amorim giữ nguyên sơ đồ 3-4-2-1, nhưng những lựa chọn con người đang khiến hệ thống vốn mong manh càng dễ sụp đổ.

Bruno Fernandes - nhạc trưởng thành gánh nặng

Ruben Amorim mang tới Old Trafford sơ đồ 3-4-2-1 với niềm tin rằng đó là triết lý có thể giúp CLB trở nên gọn ghẽ và khó bị xuyên phá. Thực tế, đội bóng đã có tiến bộ nhất định: khối đội hình khép chặt hơn, khoảng cách các tuyến ngắn lại, không còn sự rời rạc như mùa trước.

Trong hiệp một trận derby với Man City thuộc vòng 4 Premier League tối 14/9, Manchester United thậm chí đoạt bóng cao nhiều lần và suýt có cơ hội phản công nguy hiểm. Nhưng bóng đá là trò chơi của chi tiết, và những chi tiết ấy lại đang phản bội Manchester United.

Bàn thua mở tỷ số trước Manchester City là ví dụ điển hình. Bruno Fernandes, vốn là một trong những số 10 sáng tạo bậc nhất thế giới, bị kéo lùi thành số 8. Anh theo bản năng quan sát bóng nhiều hơn quan sát người, và chỉ một pha chạy chéo sau lưng đơn giản của Phil Foden đủ khiến hàng thủ sụp đổ.

Bruno Fernandes trở thành “kẻ đứng nhầm chỗ”, không phải vì lười biếng, mà vì anh không có bản năng phòng ngự. Đây không phải lần đầu tiên. Trước đó, Bruno Fernandes cũng bỏ quên Emile Smith-Rowe trong trận gặp Fulham, dẫn đến bàn gỡ hòa.

Thật trớ trêu, khi có bóng, ngôi sao Bồ Đào Nha lại chơi tuyệt hay: dám cầm bóng, dám chuyền dài, sẵn sàng tung ra đường bóng sát thương cho hàng công. Nhưng khi không có bóng, anh trở thành lỗ hổng. Điều đó phản ánh nghịch lý: Manchester United đang lãng phí phẩm chất tốt nhất của thủ quân, biến anh từ nhạc trưởng sáng tạo thành một gánh nặng phòng ngự.

Ruben Amorim loay hoay với nhân sự của mình.

Đúng là về lý thuyết, một cầu thủ thông minh có thể học cách phòng thủ tốt hơn. Nhưng thực tế sân cỏ cho thấy điều này không diễn ra. Và trách nhiệm cuối cùng thuộc về HLV: Amorim phải là người nhận ra vấn đề, đặt Bruno Fernandes vào vai trò anh giỏi nhất thay vì bắt anh gồng gánh ở vị trí trái sở trường.

Khi những mảnh ghép không khớp nhau

Bruno Fernandes không phải trường hợp duy nhất bị “ép khuôn” sai chỗ. Luke Shaw, cả sự nghiệp vốn nổi bật ở vai trò hậu vệ biên, nay bị đẩy vào trung vệ trong hàng thủ ba người.

Kết quả là Shaw dễ dàng bị Jeremy Doku vượt qua ở tình huống dẫn tới bàn mở tỷ số. Người ta có thể đổ lỗi cho tuyển thủ Anh vì thiếu tốc độ và sức mạnh, nhưng gốc rễ vấn đề nằm ở việc anh không thoải mái trong vai trò mới.

Bàn thua thứ hai càng phơi bày sự rối loạn. Manuel Ugarte ban đầu theo kèm Foden, rồi bỏ người để ép O’Reilly. Mazraoui phải bù ra nhưng không ngăn được đường chuyền. Yoro bị Doku qua mặt, và Shaw lại thất thế trước Haaland. Một chuỗi sai lầm cá nhân nối tiếp nhau, không hẳn vì hệ thống sụp đổ, mà vì các cầu thủ không thực sự phù hợp với vai trò được giao.

Đó chính là “mảnh ghép vuông đặt vào lỗ tròn” - Amorim có thể giữ nguyên hình khối 3-4-2-1, nhưng khi con người không khớp, hệ thống chẳng khác gì bản vẽ trên giấy. Và khi bản vẽ ấy được vận hành bằng sự gượng ép, những sai lầm sẽ tiếp tục lặp lại.

Áp lực đang đè nặng Ruben Amorim.

Điều đáng nói là Manchester United không hoàn toàn khởi đầu mùa giải tệ hại. Họ đáng ra đã thắng Arsenal, họ hạ được Burnley, và trước Fulham cũng tạo đủ cơ hội để kết liễu trận đấu.

Nhưng đó là những khoảnh khắc “có thể”, chứ không phải sự thật. Thực tế là khi gặp đối thủ lớn, như Man City, tất cả vấn đề bị phơi bày trọn vẹn. Và nếu không thay đổi, chu kỳ này sẽ tiếp tục: vài trận sáng sủa, rồi lại vỡ vụn vì những lỗi cũ.

Ruben Amorim chứng minh phần nào tính tổ chức cho Manchester Utd, nhưng ông cũng đang trả giá vì sự cứng nhắc trong cách dùng người. Bruno Fernandes bị kéo xuống đá thấp, Shaw bị nhét vào trung vệ, Ugarte và các đồng đội xoay xở trong khoảng trống quá lớn. Hệ thống 3-4-2-1 không sai về lý thuyết, nhưng nó chỉ sống được khi cầu thủ phù hợp và thoải mái.

Manchester United lúc này không thiếu tài năng, nhưng thiếu sự cân bằng. Nếu Amorim tiếp tục duy trì cách dùng người như hiện tại, đội bóng sẽ còn mắc lại những sai lầm cũ - những sai lầm không khó phòng tránh, nhưng lại lặp đi lặp lại, trở thành cái vòng luẩn quẩn đáng ngán ngẩm.

Manchester United cần thay đổi, hoặc họ sẽ tiếp tục nhìn những trận derby như ở Etihad trở thành minh chứng cho sự bất lực của một triết lý vốn hứa hẹn, nhưng đang dần biến thành gánh nặng.