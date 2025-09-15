Amorim đang đi vào vết xe đổ của Ten Hag

Cựu hậu vệ Gary Neville chỉ ra "căn bệnh" cũ của MU dưới thời Ruben Amorim so với khi Erik ten Hag còn cầm quân.

Amorim hứng chịu chỉ trích. Ảnh: Reuters.

Bàn thắng của Phil Foden và cú đúp của Erling Haaland giúp Man City đánh bại “Quỷ đỏ” với tỷ số 3-0 tại vòng 4 Premier League hôm 14/9. Dù có một vài cơ hội trong hiệp hai với những pha dứt điểm của Bryan Mbeumo, MU vẫn tỏ ra quá mong manh trong khâu phòng ngự.

Gary Neville nhận định về màn trình diễn của CLB cũ trên Sky Sports: “Điều tôi thấy ở Amorim là ông ấy thường xuyên thay đổi hàng thủ ba người. Đó lẽ ra phải là tuyến ổn định nhất trong bóng đá hiện đại, nhưng quá nhiều lần chúng ta thấy Harry Maguire vào sân đá trung vệ, Matthijs de Ligt bị đẩy sang phải, Leny Yoro rời sân. Tôi không hiểu tại sao lại thay đổi nhiều như vậy. Đây chính là điều Ten Hag cũng từng mắc phải".

Neville cũng cho rằng cầu thủ nên sớm rời sân ở trận vừa qua là Luke Shaw, bởi sự thiếu chắc chắn và phong độ bất ổn của hậu vệ này dưới thời Amorim.

Thực tế trên sân Etihad chứng minh nhận định đó của Neville là có cơ sở. Luke Shaw mắc sai lầm trong bàn thua thứ ba khi mất bóng ở giữa sân, để Haaland thoải mái băng xuống ghi bàn.

Với chỉ một chiến thắng sau bốn vòng đấu, MU đang khởi đầu mùa giải đầy chông gai. Nếu không nhanh chóng khắc phục những vấn đề cố hữu ở hàng thủ, khả năng Amorim bị sa thải hoàn toàn có thể xảy ra.

