Thống kê thảm họa của Sesko

Trận derby Manchester tại vòng 4 Premier League hôm 14/9 trở thành cơn ác mộng đối với MU và đặc biệt là tân binh Benjamin Sesko.

Sesko gây thất vọng trước Man City. Ảnh: Reuters.

Trong lần đầu tiên đá chính ở Premier League, Sesko gây thất vọng lớn khi MU để thua 0-3 trước Man City. Anh gần như "tàng hình" trên sân Etihad, chỉ có vỏn vẹn 8 đường chuyền chính xác và thắng 3/9 tình huống tranh chấp trước khi bị thay ra ở phút 80, nhường chỗ cho Casemiro.

Sự bất lực của Sesko càng trở nên rõ ràng khi bên kia chiến tuyến, Erling Haaland tỏa sáng với một cú đúp, còn Phil Foden ghi bàn còn lại cho Man City.

Ngay sau trận đấu, mạng xã hội tràn ngập những lời chế giễu và chỉ trích nhắm vào Sesko. Một CĐV viết trên X: “Sesko hoàn toàn vô hình”. Tài khoản khác châm biếm: “Lần cuối cùng Sesko sút bóng chắc còn ở Leipzig”. Một fan MU khẳng định: “Tệ hơn cả Antony, Sesko dần trở thành một bản hợp đồng thất bại”.

Kể từ khi gia nhập MU, Sesko có 5 lần ra sân nhưng vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào. Nhiều ý kiến cho rằng vấn đề do hệ thống của Amorim chưa phát huy được khả năng di chuyển không bóng và không chiến của tiền đạo này.

Trong bối cảnh MU sẽ phải chạm trán Chelsea ở vòng đấu tới tại Old Trafford, áp lực dành cho Amorim cùng Sesko càng trở nên nặng nề. Nếu không sớm tìm lại cảm giác ghi bàn, tiền đạo 22 tuổi hoàn toàn có nguy cơ bị đẩy xuống băng ghế dự bị.

