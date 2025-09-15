Rashford ghi dấu ấn đầu tiên tại La Liga

Rạng sáng 15/9, Marcus Rashford kiến tạo cho Raphinha ghi bàn trong trận thắng 6-0 của Barcelona trước Valencia.

Rashford góp kiến tạo trong ngày Barca giành 3 điểm.

Phút 53 trận đấu trên sân vận động Johan Cruyff, Marcus Rashford treo bóng từ cánh trái để Raphinha rướn người dứt điểm cận thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho Barcelona.

Rashford lần đầu tiên góp công vào một bàn thắng kể từ khi gia nhập Barcelona, trong khi Raphinha ghi bàn thứ 2 tại La Liga mùa này.

Trong ngày Lamine Yamal không thể ra sân vì chấn thương, Barcelona vẫn tạo thế trận áp đảo trước Valencia. Nhà đương kim vô địch La Liga cầm bóng 72% và tung đến 15 cú sút.

Trước khi Raphinha lập công, Barca mở tỷ số bằng pha xâm nhập vùng cấm, đặt lòng kỹ thuật từ góc hẹp của Fermin Lopez ở phút 29. Đến phút 56, Fermin tiếp tục ghi dấu ấn với một siêu phẩm sút xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho "Blaugrana". Phút 66, 76 và 87, Raphinha, Robert Lewandowski thay nhau ghi liền 3 bàn để ấn định chiến thắng đậm cho chủ nhà.

Barca thắng trận thứ 3 từ đầu mùa và vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, chỉ kém Real Madrid 2 điểm. Ở vòng tiếp theo, Marcus Rashford cùng đồng đội sẽ chạm trán Getafe, trong khi Real đụng độ Espanyol.

Vào giữa tuần tới, Barca sẽ thi đấu tại Champions League gặp Newcastle. Rashford tràn đầy cơ hội được đá chính khi Yamal chưa bình phục chấn thương. Kinh nghiệm thi đấu trước các đối thủ Premier League cũng có thể giúp tiền đạo sinh năm 1997 chiếm sự tin tưởng từ HLV Hansi Flick.