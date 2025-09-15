'Tại sao Mainoo không đá chính trước Man City?'

Cựu tiền vệ Owen Hargreaves chỉ trích Ruben Amorim vì để Kobbie Mainoo ngồi dự bị trong thất bại 0-3 của MU trước Man City ở vòng 4 Premier League khuya 14/9.

Mainoo tiếp tục dự bị ở derby Manchester.

Trên sân Etihad, Foden mở tỷ số cho Man City ở hiệp một trước khi Erling Haaland lập cú đúp sau ấn định chiến thắng 3-0. Trong khi hàng tiền vệ MU tiếp tục tỏ ra lép vế toàn diện, HLV Amorim chọn Bruno Fernandes đá cặp cùng Manuel Ugarte, riêng Mainoo phải ngồi ngoài cho tới phút 62 mới được tung vào sân.

Dù chỉ chơi hơn 30 phút, tiền vệ 20 tuổi lập tức để lại dấu ấn với khả năng xử lý bóng và thoát pressing thông minh. Hargreaves thậm chí khẳng định: "Mainoo là cầu thủ hay nhất của MU hôm nay, vượt trội phần còn lại. Tôi không hiểu nổi tại sao cậu ấy không được đá chính".

Hargreaves khẳng định nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải trao suất đá chính cho Mainoo nếu không muốn tiếp tục chứng kiến "Quỷ đỏ" thi đấu bế tắc.

Cựu tiền vệ tuyển Anh cũng thẳng thắn chỉ ra hàng loạt vấn đề như Sesko chưa sẵn sàng, Bruno không thể chơi tiền vệ phòng ngự mà phải trở lại vị trí số 10, còn cách bố trí đội hình hiện tại của Amorim không hiệu quả.

Dù vậy, Amorim sau trận vẫn kiên quyết bảo vệ triết lý của mình: "Tôi hiểu sự thất vọng, hiểu cả những tranh luận về Mainoo, nhưng hệ thống này không sai. Tôi đang cố tìm ra giải pháp mới, đôi khi khi thua thì tất cả đều bị xem là thất bại. Tôi chấp nhận mọi chỉ trích".

Kết quả derby phơi bày khoảng cách ngày càng lớn giữa hai đội bóng thành Manchester, cũng như đặt ra câu hỏi liệu Amorim có dám trao niềm tin cho Mainoo. Trong hè 2025, Mainoo đòi ra đi nhưng Amorim từ chối.