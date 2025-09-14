Amorim thách thức Mainoo

HLV Ruben Amorim đã có cuộc trao đổi riêng với Kobbie Mainoo trong tuần này, sau khi tiền vệ 20 tuổi không thể rời Manchester United theo dạng cho mượn ở kỳ chuyển nhượng vừa qua.

HLV Ruben Amorim nhấn mạnh Mainoo cần chứng minh bản thân để giành một vị trí trong đội hình xuất phát.

Mainoo từng đề nghị được ra đi để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn, nhưng MU kiên quyết giữ anh ở lại. Cầu thủ người Anh vào sân ở hiệp hai trận thắng Burnley 3-2 trước kỳ nghỉ quốc tế và có thể được trao cơ hội đá chính ở derby Manchester cuối tuần này, khi Matheus Cunha và Mason Mount đều dính chấn thương.

“Giống như nhiều cầu thủ khác, Kobbie muốn chơi nhiều hơn. Tôi không muốn cậu ấy nghĩ rằng tôi chỉ giữ chân. Tôi tin tưởng Kobbie, nhưng cậu ấy chưa phải mẫu cầu thủ đã hoàn thiện. Cậu ấy có thể tiến bộ hơn nhiều”, Amorim chia sẻ.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha cho rằng Mainoo cần cải thiện khả năng thay đổi tốc độ, hiểu vị trí tốt hơn và phát huy tối đa kỹ thuật vốn có. “Cậu ấy phải vượt qua Bruno Fernandes, Casemiro hay Manu Ugarte - tất cả đều là những cầu thủ xuất sắc. Lựa chọn cuối cùng thuộc về tôi, và Kobbie phải chứng minh cậu ấy xứng đáng”, Amorim nói thêm.

Mainoo từng là trụ cột dưới thời Erik ten Hag, nhưng hệ thống chiến thuật mới khiến anh gặp khó khăn để chen chân vào đội hình chính. Dù vậy, việc Bruno nhiều khả năng được đẩy lên đá số 10 trong bối cảnh hàng tiền vệ sứt mẻ sẽ mở ra cơ hội lớn cho tài năng trẻ này.

Trước thềm trận derby Manchester lần thứ 197, Amorim cũng từ chối so sánh tình cảnh của mình với Pep Guardiola sau khi Man City thua hai trận liên tiếp: “Không thể đặt cạnh nhau. Ông ấy luôn chiến thắng, nên có thể thoải mái khi thất bại. Tôi thì phải chứng minh bản thân mỗi ngày ở đây. So sánh tôi với Guardiola ư? Đó chỉ là một trò đùa”.