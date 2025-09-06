Hình ảnh buồn của Mainoo

Kobbie Mainoo gây xôn xao khi đăng tải một thông điệp đầy ẩn ý, dường như nhắm thẳng vào HLV Ruben Amorim, và lập tức nhận được sự ủng hộ từ hai đồng đội.

Hình ảnh buồn do Mainoo đăng tải trên trang cá nhân.

Mainoo bị Ruben Amorim từ chối bán đứt, bất chấp mong muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên trong hè này. Sau khi yêu cầu chuyển nhượng bị bác bỏ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Mainoo không ngần ngại bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.

Cầu thủ 20 tuổi làm dấy lên những suy đoán về tương lai bằng một thông điệp bí ẩn trên trang cá nhân. Mainoo đăng tải hình ảnh buồn kèm chú thích: "Chẳng có gì đẹp đẽ cả".

Bài đăng nhanh chóng nhận được phản ứng từ các đồng đội. Không chỉ Cole Palmer, mà Leny Yoro và Joshua Zirkzee cũng công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho Mainoo. Yoro đăng tải ảnh động Mainoo ăn mừng bàn thắng, trong khi Zirkzee chia sẻ hình ảnh Dragon Ball Z như lời động viên tới cầu thủ trẻ.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ MU xôn xao khi để lại loạt bình luận như: "Thật tuyệt vời khi thấy điều này", "Họ biết cậu ấy sẽ tỏa sáng" hay "Cậu ấy rất muốn ra đi, họ đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy'.

Với việc không được triệu tập lên tuyển Anh trong tháng 9, Mainoo có thời gian nghỉ ngơi trước khi MU trở lại thi đấu ở Premier League. Anh sẽ hy vọng có được những phút thi đấu quan trọng khi "Quỷ đỏ" đối đầu Manchester City vào ngày 14/9.