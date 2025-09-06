Hình ảnh buồn của Mainoo

|
Hình ảnh buồn do Mainoo đăng tải trên trang cá nhân.
Mainoo bị Ruben Amorim từ chối bán đứt, bất chấp mong muốn tìm kiếm cơ hội ra sân thường xuyên trong hè này. Sau khi yêu cầu chuyển nhượng bị bác bỏ vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Mainoo không ngần ngại bày tỏ cảm xúc trên mạng xã hội.
Cầu thủ 20 tuổi làm dấy lên những suy đoán về tương lai bằng một thông điệp bí ẩn trên trang cá nhân. Mainoo đăng tải hình ảnh buồn kèm chú thích: "Chẳng có gì đẹp đẽ cả".
Bên dưới bài đăng, người hâm mộ MU xôn xao khi để lại loạt bình luận như: "Thật tuyệt vời khi thấy điều này", "Họ biết cậu ấy sẽ tỏa sáng" hay "Cậu ấy rất muốn ra đi, họ đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu ấy'.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.