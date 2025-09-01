MU đóng sập cửa với Mainoo

Manchester United thông báo với tiền vệ Kobbie Mainoo rằng anh sẽ không thể rời câu lạc bộ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025 kết thúc.

Manchester United khép lại mọi khả năng chuyển nhượng của Mainoo.

Mainoo sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United ở mùa giải này, bất chấp nguyện vọng được ra đi theo dạng cho mượn mà anh từng trình bày hồi mùa hè 2025. Khi ấy, tiền vệ 20 tuổi công khai đề đạt mong muốn tìm bến đỗ mới để có thêm thời gian thi đấu, trong bối cảnh HLV Ruben Amorim ưu tiên sử dụng các gương mặt dày dạn kinh nghiệm và khởi đầu của MU ở mùa 2025/26 cũng đầy chật vật.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” khẳng định Mainoo nằm trong kế hoạch dài hạn của CLB. Hợp đồng hiện tại giữa đôi bên còn hiệu lực đến năm 2027, kèm điều khoản gia hạn thêm một năm, đủ cơ sở để MU giữ chặt viên ngọc quý ở lại Old Trafford. Vấn đề lớn nhất lúc này nằm ở khúc mắc trong đàm phán gia hạn: yêu cầu nâng lương lên mức 180.000 bảng/tuần của Mainoo bị phía CLB từ chối.

Kể từ đầu năm 2025, Mainoo mới chỉ có 8 lần ra sân tại Premier League - con số quá ít để anh chứng minh giá trị và duy trì nhịp phát triển. Việc không được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào tuyển Anh cho các trận vòng loại World Cup 2026 gặp Andorra và Serbia càng khiến tình thế thêm phần nặng nề. Lý do đơn giản: Mainoo cần được chơi bóng nhiều hơn để xứng đáng góp mặt trong đội hình "Tam sư".

Sự kiên nhẫn và cách MU giải quyết vấn đề sẽ quyết định liệu Mainoo có thể tiếp tục bứt phá trở thành hạt nhân ở Old Trafford, hay chấp nhận dậm chân tại chỗ trong giai đoạn bước ngoặt của sự nghiệp.