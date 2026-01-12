McTominay giá trăm triệu euro thật sự xuất hiện

Scott McTominay tiếp tục có màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo Napoli.

McTominay là khác biệt của Napoli.

Scott McTominay đang biến Serie A thành sân khấu riêng của mình. Rạng sáng 12/1, ở vòng 20 Serie A, tiền vệ người Scotland tiếp tục khiến cả nước Italy phải nhắc đến tên khi lập cú đúp, giúp Napoli cầm hòa Inter 2-2 trong trận cầu được ví như chung kết sớm của cuộc đua Scudetto.

Thống kê sau trận nói lên tất cả. 4 trận gặp Inter, McTominay ghi 4 bàn thắng, một hiệu suất mà ngay cả những trung phong hàng đầu cũng phải ngả mũ. McTominay tung ra 9 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích, cùng 20 pha thu hồi bóng, bộ chỉ số phản ánh sự toàn diện hiếm thấy của một tiền vệ trung tâm.

Không phải ngẫu nhiên mà bình luận viên Marco của IFTV khẳng định: "Không có McTominay, Napoli không còn là Napoli". Cựu tiền vệ MU không chỉ ghi bàn, anh còn kéo cả hệ thống vận hành trơn tru hơn. Trong một thế trận căng thẳng khi Inter kiểm soát bóng và áp đặt nhịp độ, McTominay vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tung ra những cú đá quyết định.

Hai bàn thắng vào lưới Inter Milan biến McTominay thành nỗi ám ảnh thật sự của hàng thủ đội bóng áo xanh-đen. Từ một cầu thủ thường bị xem là thuần "máy chạy" tại Old Trafford, McTominay giờ đây chơi bóng với khí chất của một ngôi sao xứng đáng được định giá cả trăm triệu euro.

Ở Napoli, McTominay không còn đóng vai phụ. Anh là trung tâm của hệ thống, là người định đoạt những khoảnh khắc lớn và biểu tượng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Scudetto của đội bóng miền Nam Italy.