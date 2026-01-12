Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

McTominay giá trăm triệu euro thật sự xuất hiện

  • Thứ hai, 12/1/2026 10:08 (GMT+7)
  • 10:08 12/1/2026

Scott McTominay tiếp tục có màn trình diễn đẳng cấp trong màu áo Napoli.

McTominay là khác biệt của Napoli.

Scott McTominay đang biến Serie A thành sân khấu riêng của mình. Rạng sáng 12/1, ở vòng 20 Serie A, tiền vệ người Scotland tiếp tục khiến cả nước Italy phải nhắc đến tên khi lập cú đúp, giúp Napoli cầm hòa Inter 2-2 trong trận cầu được ví như chung kết sớm của cuộc đua Scudetto.

Thống kê sau trận nói lên tất cả. 4 trận gặp Inter, McTominay ghi 4 bàn thắng, một hiệu suất mà ngay cả những trung phong hàng đầu cũng phải ngả mũ. McTominay tung ra 9 cú dứt điểm với 6 lần trúng đích, cùng 20 pha thu hồi bóng, bộ chỉ số phản ánh sự toàn diện hiếm thấy của một tiền vệ trung tâm.

Không phải ngẫu nhiên mà bình luận viên Marco của IFTV khẳng định: "Không có McTominay, Napoli không còn là Napoli". Cựu tiền vệ MU không chỉ ghi bàn, anh còn kéo cả hệ thống vận hành trơn tru hơn. Trong một thế trận căng thẳng khi Inter kiểm soát bóng và áp đặt nhịp độ, McTominay vẫn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để tung ra những cú đá quyết định.

Hai bàn thắng vào lưới Inter Milan biến McTominay thành nỗi ám ảnh thật sự của hàng thủ đội bóng áo xanh-đen. Từ một cầu thủ thường bị xem là thuần "máy chạy" tại Old Trafford, McTominay giờ đây chơi bóng với khí chất của một ngôi sao xứng đáng được định giá cả trăm triệu euro.

Ở Napoli, McTominay không còn đóng vai phụ. Anh là trung tâm của hệ thống, là người định đoạt những khoảnh khắc lớn và biểu tượng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương Scudetto của đội bóng miền Nam Italy.

McTominay quá hay

Rạng sáng 12/1, cựu tiền vệ MU ghi 2 bàn giúp Napoli cầm hòa Inter 2-2 ở vòng 20 Serie A.

38:2291 hôm qua

Mức giá để MU sở hữu McTominay

Theo tiết lộ từ Fichajes, MU xem xét nghiêm túc khả năng đưa Scott McTominay trở lại Old Trafford.

18:21 11/1/2026

Bến đỗ bất ngờ của McTominay

Scott McTominay đứng trước khả năng rời Napoli, trong bối cảnh tiền vệ người Scotland được cho là cân nhắc trở lại Premier League.

16:00 29/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

McTominay Napoli McTominay

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Quyen luc HLV o Real Madrid chi la ly thuyet hinh anh

Quyền lực HLV ở Real Madrid chỉ là lý thuyết

46 phút trước 19:14 13/1/2026

0

Việc Real Madrid sa thải Xabi Alonso phơi bày vấn đề cốt lõi đã tồn tại nhiều năm tại Bernabeu: ranh giới mong manh giữa quyền lực của HLV và tiếng nói của phòng thay đồ.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý