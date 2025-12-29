Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bến đỗ bất ngờ của McTominay

  • Thứ hai, 29/12/2025 16:00 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Scott McTominay đứng trước khả năng rời Napoli, trong bối cảnh tiền vệ người Scotland được cho là cân nhắc trở lại Premier League.

MU được cho là muốn đưa McTominay trở lại.

Tương lai của McTominay tại Naples bị đặt dấu hỏi. Theo Goal, tiền vệ này suy nghĩ nghiêm túc việc trở lại Anh, trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng xoay quanh áp lực khổng lồ dành cho một trong những ngôi sao lớn nhất của Napoli. The Sun tiết lộ McTominay bắt đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với một số khía cạnh của cuộc sống tại Italy.

"Scott yêu thích nhiều thứ ở Italy và có mùa giải đầu tiên tuyệt vời", nguồn tin cho biết. "Nhưng sự cuồng nhiệt quá mức của CĐV vừa là mặt tích cực, vừa khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Cậu ấy được đối xử như một vị thánh, nhưng điều đó khiến những sinh hoạt đời thường trở nên ngột ngạt".

Giữa những đồn đoán đó, Calciomercato cho hay có 4 CLB đang theo dõi sát tình hình của McTominay. Ba trong số đó đến từ Premier League gồm Tottenham, Newcastle United và cả MU, trong khi Barcelona cũng được cho là để mắt tới tiền vệ này.

Đáng chú ý, La Gazzetta dello Sport tiết lộ Napoli đối mặt nguy cơ bị hạn chế chuyển nhượng do vi phạm quy định chi phí lao động trên doanh thu mở rộng, khi chỉ số tài chính được cho là rơi xuống dưới ngưỡng 0,8. Nếu không kịp cân đối sổ sách, Napoli buộc phải bán cầu thủ để tái đầu tư.

McTominay anh 1

McTominay có thể chia tay Napoli trong thời gian tới.

McTominay được Transfermarkt định giá khoảng 45 triệu euro và nổi lên như một trong những tài sản có giá trị nhất. Dễ hiệu khi anh trở thành ứng viên hàng đầu cho một thương vụ chuyển nhượng lớn, nếu Napoli thật sự lâm cảnh khó khăn tài chính.

Gia nhập Napoli từ MU vào mùa hè năm ngoái với mức phí khoảng 25 triệu bảng, McTominay nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn tại Serie A. Trong mùa giải ra mắt, tiền vệ 29 tuổi ghi tới 13 bàn sau 36 trận, đóng vai trò then chốt giúp đội quân của HLV Antonio Conte đăng quang Scudetto.

Phong độ chói sáng ấy không chỉ mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A, mà còn giúp McTominay góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025, song song với việc tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Scotland để giành vé dự World Cup 2026.

Napoli có thể bán McTominay

Napoli đang đối mặt với nguy cơ phải đưa ra một quyết định khó khăn liên quan đến tương lai của Scott McTominay.

16:45 24/12/2025

Bức ảnh gây sốt của McTominay

Khoảnh khắc tiền vệ Scott McTominay tạo dáng bên cạnh chức vô địch Siêu cúp Italy đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

12:57 23/12/2025

Bạn gái McTominay mặc xuyên thấu

Scott McTominay khép lại một năm thăng hoa bằng danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A 2024/25, nhưng người chiếm spotlight trên thảm đỏ Milan lại là bạn gái Cam Reading.

19:00 2/12/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

McTominay Napoli McTominay

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

