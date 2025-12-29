Bến đỗ bất ngờ của McTominay

Scott McTominay đứng trước khả năng rời Napoli, trong bối cảnh tiền vệ người Scotland được cho là cân nhắc trở lại Premier League.

MU được cho là muốn đưa McTominay trở lại.

Tương lai của McTominay tại Naples bị đặt dấu hỏi. Theo Goal, tiền vệ này suy nghĩ nghiêm túc việc trở lại Anh, trong bối cảnh xuất hiện những căng thẳng xoay quanh áp lực khổng lồ dành cho một trong những ngôi sao lớn nhất của Napoli. The Sun tiết lộ McTominay bắt đầu gặp khó khăn trong việc thích nghi với một số khía cạnh của cuộc sống tại Italy.

"Scott yêu thích nhiều thứ ở Italy và có mùa giải đầu tiên tuyệt vời", nguồn tin cho biết. "Nhưng sự cuồng nhiệt quá mức của CĐV vừa là mặt tích cực, vừa khiến mọi thứ trở nên phức tạp. Cậu ấy được đối xử như một vị thánh, nhưng điều đó khiến những sinh hoạt đời thường trở nên ngột ngạt".

Giữa những đồn đoán đó, Calciomercato cho hay có 4 CLB đang theo dõi sát tình hình của McTominay. Ba trong số đó đến từ Premier League gồm Tottenham, Newcastle United và cả MU, trong khi Barcelona cũng được cho là để mắt tới tiền vệ này.

Đáng chú ý, La Gazzetta dello Sport tiết lộ Napoli đối mặt nguy cơ bị hạn chế chuyển nhượng do vi phạm quy định chi phí lao động trên doanh thu mở rộng, khi chỉ số tài chính được cho là rơi xuống dưới ngưỡng 0,8. Nếu không kịp cân đối sổ sách, Napoli buộc phải bán cầu thủ để tái đầu tư.

McTominay có thể chia tay Napoli trong thời gian tới.

McTominay được Transfermarkt định giá khoảng 45 triệu euro và nổi lên như một trong những tài sản có giá trị nhất. Dễ hiệu khi anh trở thành ứng viên hàng đầu cho một thương vụ chuyển nhượng lớn, nếu Napoli thật sự lâm cảnh khó khăn tài chính.

Gia nhập Napoli từ MU vào mùa hè năm ngoái với mức phí khoảng 25 triệu bảng, McTominay nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn tại Serie A. Trong mùa giải ra mắt, tiền vệ 29 tuổi ghi tới 13 bàn sau 36 trận, đóng vai trò then chốt giúp đội quân của HLV Antonio Conte đăng quang Scudetto.

Phong độ chói sáng ấy không chỉ mang về cho anh danh hiệu Cầu thủ hay nhất Serie A, mà còn giúp McTominay góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng vàng 2025, song song với việc tiếp tục tỏa sáng trong màu áo tuyển Scotland để giành vé dự World Cup 2026.