Khoảnh khắc tiền vệ Scott McTominay tạo dáng bên cạnh chức vô địch Siêu cúp Italy đã thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.

Bức ảnh gây sốt của McTominay.

Rạng sáng 23/12, Napoli giành chiến thắng 2-0 trước Bologna, qua đó đăng quang Siêu cúp Italy. Chiến thắng này không chỉ giúp CLB xứ Naples bổ sung thêm một danh hiệu danh giá vào phòng truyền thống, mà còn đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong mùa giải đầy thành công.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, bầu không khí ăn mừng lan tỏa mạnh mẽ từ sân đấu vào tận phòng thay đồ. Tại đây, McTominay cùng các đồng đội như Luca Marianucci và Antonio Vergara đã tạo nên khoảnh khắc gây “bão” mạng xã hội. Tiền vệ người Scotland xuất hiện với gương mặt lạnh lùng, tay cầm xì gà, cùng đồng đội tận hưởng niềm vui chiến thắng theo phong cách đầy ngẫu hứng.

Bức ảnh gây sốt khác của McTominay.

Đặc biệt, một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc McTominay tạo dáng một mình bên cạnh chiếc cúp Siêu cúp Italy, trên tay vẫn cầm xì gà, đã nhanh chóng được lan truyền rộng rãi và thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu McTominay gây chú ý với những màn ăn mừng độc đáo. Trước đó, khi Napoli tổ chức lễ diễu hành mừng chức vô địch Serie A mùa giải 2024/25, cựu tiền vệ MU từng khiến các cổ động viên phấn khích khi vừa cầm cúp Scudetto, vừa hút thuốc, hát vang và hòa mình vào biển người cuồng nhiệt trên chiếc xe buýt mui trần chạy quanh thành phố Naples.

Kể từ khi gia nhập Napoli, McTominay nhanh chóng trở thành trụ cột và thần tượng mới trong lòng CĐV đội bóng. Anh ghi điểm với lối chơi quyết liệt, đơn giản nhưng hiệu quả.

Siêu phẩm mở màn CAN Cup 2025 Sáng 22/12, Ayoub El-Kaabi thực hiện siêu phẩm "xe đạp chổng ngược" giúp Morocco đả bại Comoros 2-0 ở trận khai mạc CAN Cup 2025.