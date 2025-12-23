Vì sao Ancelotti rời Real Madrid để gánh giấc mơ Brazil?

Một video từ khu ổ chuột, một cái tên mang sức nặng lịch sử và lời hứa về “ngôi sao thứ sáu” đã thay đổi lựa chọn của Carlo Ancelotti.

Việc Carlo Ancelotti rời Real Madrid để dẫn dắt Brazil không đơn thuần là một cú sốc nghề nghiệp. Đó là kết quả của một chiến dịch thuyết phục tinh vi, kéo dài, giàu cảm xúc và mang đậm bản sắc Brazil, thứ mà tiền bạc, dù từ Saudi Arabia, cũng không thể mua được.

Vì sao là Ancelotti?

Brazil không tìm HLV mới sau một thất bại đơn lẻ. Ý tưởng mời Ancelotti hình thành từ nỗi thất vọng sâu sắc. Trận hòa Venezuela hồi tháng 11 năm ngoái phơi bày tất cả: một đội tuyển rối loạn, thiếu kiểm soát, không có bản sắc rõ ràng.

Những ngôi sao tấn công vẫn hiện diện, nhưng không ai dẫn dắt được cấu trúc chung. Vinicius Junior có thể bùng nổ ở Madrid, nhưng lên tuyển lại lạc lõng. Brazil cần một người đủ uy tín để cầu thủ tin tưởng tuyệt đối.

Ancelotti đáp ứng đúng tiêu chí đó. Không ồn ào, không giáo điều, không áp đặt. Ông đại diện cho trật tự, cho sự điềm tĩnh và khả năng quản trị phòng thay đồ đỉnh cao. Nhưng thuyết phục Brazil chấp nhận một HLV ngoại quốc, điều chưa từng xảy ra trong suốt một thế kỷ, lại là bài toán khác.

Ở Brazil, World Cup không chỉ là mục tiêu thể thao. Nó là căn tính quốc gia. Năm chức vô địch, tất cả đều dưới tay HLV nội. Vì thế, hoài nghi xuất hiện ngay lập tức: tại sao phải cần người ngoài?

Đó là lúc “vũ khí bí mật” được tung ra: Zico.

Zico không chỉ là huyền thoại sân cỏ. Ông là ký ức tập thể, là biểu tượng cho một thời Brazil đá bóng bằng cảm xúc và trí tuệ. Zico từng đối đầu Ancelotti ở Serie A, từng khiến ông nếm trải nỗi ám ảnh chỉ trong “một giây mất tập trung”.

Chính sự thừa nhận ấy của Ancelotti, sự kính trọng không cần phô trương, lại trở thành cầu nối mạnh mẽ. Khi Zico ủng hộ, dư luận Brazil lắng xuống. Không phải hoàn toàn, nhưng đủ để cánh cửa hé mở.

Trong lúc đó, Ancelotti vẫn còn hợp đồng với Real Madrid. Ông cũng không thiếu lựa chọn. Saudi Arabia vào cuộc bằng sức mạnh tài chính. Một ngôi sao lớn từng làm việc với Ancelotti trực tiếp mời ông sang Trung Đông. Nhưng Brazil không chơi trò tiền bạc.

Họ chơi bằng cảm xúc.

Một đoạn video được thực hiện. Không phải phòng họp, không phải danh hiệu, không phải bảng lương. Máy quay hướng về các khu ổ chuột, nơi trẻ em đá bóng trên mặt sân gồ ghề. Những hình ảnh cũ được lật lại: thất bại năm 1998 trước Pháp, thảm họa 1-7 trước Đức năm 2014, những giọt nước mắt trên khán đài. Và ở cảnh cuối, những đứa trẻ nói một câu đơn giản: “Carlo Ancelotti, chúng tôi đang chờ ông”.

Đó là khoảnh khắc quyết định.

Ancelotti đến Brazil không phải để “học việc”. Ông đến để hoàn thành điều còn dang dở từ năm 1994.

Niềm tin cho Ancelotti

Trong buổi gặp tại nhà riêng ở Madrid, Ancelotti tự tay nấu bữa tối. Nhưng khi xem xong đoạn video, ông bắt đầu kể cho vợ nghe về lịch sử bóng đá Brazil. Không phải về chiến thuật. Không phải về hợp đồng. Về lịch sử. Về niềm tin. Với những người hiểu Ancelotti, ánh mắt đó là câu trả lời rõ ràng nhất.

Quá trình chốt hợp đồng vẫn không suôn sẻ. Thậm chí, vào ngày bàn chi tiết cuối cùng, internet ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gặp sự cố. Luật sư ở Madrid, Ancelotti và người môi giới ở London. Điện thoại reo liên tục. Mọi thứ có thể đổ bể chỉ trong vài giờ. Nhưng rồi tất cả cũng xong.

Ngày 12/5, Ancelotti ký hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Brazil, kéo dài đến hết World Cup mùa hè tới. Khi ông bay đến Rio, máy bay lượn qua tượng Chúa Cứu Thế. Đám đông theo dõi hành trình trên FlightRadar. Sân bay như lễ hội. Người Brazil không tin điều đó là thật, cho đến khi nó xảy ra.

Ancelotti đến Brazil không phải để “học việc”. Ông đến để hoàn thành điều còn dang dở từ năm 1994, khi Italy của ông thua chính Brazil ở chung kết World Cup. Ba mươi năm sau, vai trò đảo ngược. Lần này, ông là người được kỳ vọng mang về ngôi sao thứ sáu.

Nếu thất bại, Ancelotti sẽ là người ngoại quốc phá vỡ một truyền thống trăm năm. Nhưng nếu thành công, ông sẽ trở thành nhân vật hiếm hoi được Brazil tin tưởng tuyệt đối.

Và khi đó, người Brazil có lẽ sẽ nhắc đến Carlo Ancelotti nhiều hơn cả Cristo.