Con trai Ancelotti có thể thay Alonso

Dù vừa bị Botafogo sa thải, Davide Ancelotti nổi lên như ứng cử viên tiềm năng thay thế Xabi Alonso tại Real Madrid.

Davide Ancelotti là con trai của huấn luyện viên huyền thoại Carlo Ancelotti.

Theo AS, Real Madrid cân nhắc mời Davide Ancelotti về dẫn dắt CLB nếu Alonso bị sa thải. Điều đáng nói, Davide Ancelotti mới bị Botafogo sa thải hồi giữa tuần này, sau chuỗi thành tích bết bát của đội bóng.

Lợi thế của Davide đó là ông sở hữu mối quan hệ tốt với ban lãnh đạo Real Madrid, đặc biệt là chủ tịch Florentino Perez, đồng thời nhận được sự tôn trọng từ các cầu thủ chủ chốt như Vinícius Júnior và Jude Bellingham. Đây là yếu tố khiến Davide có lợi thế lớn so với Alonso, người đang gặp khó khăn trong việc duy trì sự gắn kết với một số thành viên CLB.

Nếu Alonso bị sa thải, Davide Ancelotti được coi là giải pháp lý tưởng nhờ sự quen thuộc với môi trường câu lạc bộ và triết lý quản lý đội ngũ thừa hưởng từ cha mình. Hôm 18/12, Botafogo quyết định chia tay HLV Davide Ancelotti chỉ sau 5 tháng cầm quân, qua đó khép lại sớm chương đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

Nguyên nhân xuất phát từ thành tích không đáp ứng kỳ vọng ở mùa giải này, khi đội bóng không thể bảo vệ thành công cả chức vô địch quốc nội lẫn danh hiệu Copa Libertadores.

