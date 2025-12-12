Brazil chốt tương lai Ancelotti

Liên đoàn Bóng đá Brazil chuẩn bị ký hợp đồng mới với Carlo Ancelotti, giữ chiến lược gia người Italy ở lại ghế nóng Selecao đến năm 2030.

Carlo Ancelotti sắp chính thức kéo dài hành trình lịch sử của mình cùng đội tuyển Brazil. Theo nguồn tin từ Tây Ban Nha, Liên đoàn Bóng đá Brazil (CBF) đạt thỏa thuận hoàn chỉnh với nhà cầm quân người Italy về bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2030. Lễ ký kết và công bố chỉ còn là vấn đề thủ tục.

Ngay từ thời điểm Ancelotti đặt chân tới Rio de Janeiro, ban lãnh đạo CBF, đứng đầu là Chủ tịch Samir Xaud, xác định ông là lựa chọn lâu dài. Brazil cần một thủ lĩnh thực sự trên băng ghế huấn luyện, đủ uy tín để tái thiết đội tuyển và đưa Selecao trở lại vị thế ứng viên hàng đầu. Ancelotti đang đáp ứng trọn vẹn yêu cầu đó.

Dấu ấn của chiến lược gia từng vô địch Champions League nhiều nhất lịch sử không chỉ nằm ở chuyên môn, mà còn ở bản lĩnh quản trị phòng thay đồ. Quyết định loại Neymar khỏi danh sách triệu tập là ví dụ rõ nét. Tại Brazil, Neymar không chỉ là cầu thủ, mà còn là biểu tượng có sức ảnh hưởng vượt xa sân cỏ. Ancelotti hiểu áp lực, nhưng vẫn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu.

Hợp đồng mới sẽ tiếp tục đưa Ancelotti đứng đầu bảng xếp hạng thu nhập trong giới HLV đội tuyển quốc gia (10- 11 triệu USD /năm). Mức đãi ngộ ấy phản ánh kỳ vọng khổng lồ mà Brazil đặt vào ông. Áp lực ở Selecao không khác những gì Ancelotti từng trải qua tại AC Milan, Juventus, PSG, Bayern Munich hay Real Madrid, những đỉnh cao ông đã chinh phục.

Sự hiện diện của Ancelotti lập tức thay đổi cách nhìn về Brazil. Người hâm mộ tin tưởng, cầu thủ tôn trọng, còn giới chuyên môn đánh giá Selecao đã tìm lại được trục ổn định. Brazil một lần nữa được nhắc đến như ứng viên nặng ký cho World Cup 2026, giải đấu tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

CBF muốn gửi thông điệp rõ ràng trước ngày hội lớn: niềm tin đặt trọn vào Ancelotti, bất chấp kết quả World Cup sắp tới. Gia hạn hợp đồng sớm là minh chứng cho chiến lược dài hạn, thay vì tư duy “ăn xổi” vốn từng khiến bóng đá Brazil chệch hướng.

Khi chữ ký được đặt xuống, Ancelotti không chỉ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển giàu truyền thống nhất thế giới, mà còn trở thành biểu tượng cho tham vọng phục hưng của bóng đá Brazil trong thập kỷ mới.