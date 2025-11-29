Với Ancelotti, công việc dẫn dắt MU quá áp lực

HLV Carlo Ancelotti từng đích thân thừa nhận rằng áp lực tại Old Trafford quá lớn.

Ancelotti cho rằng việc dẫn dắt MU không dễ dàng.

Trong cuộc trò chuyện với BBC, Ole Gunnar Solskjaer, HLV trưởng MU giai đoạn 2018-2021, kể lại khoảnh khắc đáng nhớ khi đối đầu Everton, đội bóng mà Ancelotti nắm quyền khi đó. Trong lúc cả hai đứng ở khu kỹ thuật, trọng tài bàn nhắc Ancelotti lùi lại và đùa rằng: "Trừ khi ông muốn lấy ghế của Ole". Ancelotti đáp ngay: "Không, không. Áp lực ở đó quá lớn. Tôi không chịu nổi đâu".

Phát biểu dù mang sắc thái hài hước lại hé mở sự thật rằng ngay cả một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử cũng cảm nhận sức nặng nặng đặc biệt khi nhắc đến chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Ancelotti từng vô địch ở AC Milan, Chelsea, PSG, Bayern Munich và ba lần đăng quang Champions League cùng Real Madrid. Hiện ông dẫn dắt tuyển Brazil hướng đến World Cup 2026. Tuy nhiên, Ancelotti vẫn xem MU là nhiệm vụ khác biệt bởi sức ép từ truyền thống, truyền thông và kỳ vọng khổng lồ.

Solskjaer nói: "Ở MU, bạn là bộ mặt của CLB. Bạn nghĩ cho cầu thủ, cho người hâm mộ, cho mọi thứ. Đó là đặc quyền, nhưng cũng là áp lực không giống bất kỳ nơi nào".

Cựu tiền đạo người Na Uy cũng chia sẻ về khoảnh khắc bị sa thải sau chuỗi trận tệ hại năm 2021. Ông kể ngày thua Watford là trận đấu mà ông biết mọi thứ đã kết thúc. Solskjaer kết lại: "Ở CLB như thế, bạn phải có kết quả tốt".

Sau khi Solskjaer rời đi, MU lần lượt trải qua thời Ralf Rangnick, Erik ten Hag và hiện là Ruben Amorim nhưng kết quả vẫn bất ổn, đỉnh điểm là vị trí thứ 15 mùa trước, thấp nhất lịch sử dự Premier League.