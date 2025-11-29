Cú hích cho MU

MU nhận tin vui khi trung vệ Lisandro Martinez đủ thể lực để thi đấu, chấm dứt 10 tháng vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Martinez sẵn sàng trở lại sau 10 tháng chấn thương.

Martinez từng gặp phải chấn thương nặng trong trận gặp Crystal Palace tại Old Trafford hồi tháng 2. Hiện tại, anh có thể cùng toàn đội chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của chính Crystal Palace vào tối 30/11.

HLV Ruben Amorim khẳng định trên MUTV: "Nếu cậu ấy có mặt trên băng ghế dự bị, tức là sẵn sàng ra sân. Tất nhiên, chúng tôi sẽ kiểm soát số phút thi đấu, nhưng về mặt thể lực, cậu ấy đã sẵn sàng".

Ngược lại, MU có 3 cầu thủ quan trọng vắng mặt. Tiền đạo Matheus Cunha sẽ bỏ lỡ trận gặp Palace do chấn thương, nhưng dự kiến trở lại ở trận kế tiếp gặp West Ham. Trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Benjamin Sesko cũng chưa thể thi đấu, theo xác nhận của HLV Amorim.

Martinez trở lại sẽ là điểm tựa quan trọng cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết. Sau thất bại 1-0 trước Everton, MU hiện xếp thứ 10, chỉ kém nhóm dự Champions League ba điểm. Thế nhưng thất bại trước Everton chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của nửa đỏ thành Manchester.

Chuyến làm khách đến sân Selhurst Park cũng không dễ dàng bởi Palace mùa này thi đấu rất chắc chắn trên sân nhà. Họ chỉ để thua một trong 10 trận, dù vừa thất thủ trước Strasbourg ở UEFA Conference League.