Cú hích cho MU

  • Thứ bảy, 29/11/2025 18:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

MU nhận tin vui khi trung vệ Lisandro Martinez đủ thể lực để thi đấu, chấm dứt 10 tháng vắng mặt vì chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Martinez sẵn sàng trở lại sau 10 tháng chấn thương.

Martinez từng gặp phải chấn thương nặng trong trận gặp Crystal Palace tại Old Trafford hồi tháng 2. Hiện tại, anh có thể cùng toàn đội chuẩn bị cho chuyến làm khách tới sân của chính Crystal Palace vào tối 30/11.

HLV Ruben Amorim khẳng định trên MUTV: "Nếu cậu ấy có mặt trên băng ghế dự bị, tức là sẵn sàng ra sân. Tất nhiên, chúng tôi sẽ kiểm soát số phút thi đấu, nhưng về mặt thể lực, cậu ấy đã sẵn sàng".

Ngược lại, MU có 3 cầu thủ quan trọng vắng mặt. Tiền đạo Matheus Cunha sẽ bỏ lỡ trận gặp Palace do chấn thương, nhưng dự kiến trở lại ở trận kế tiếp gặp West Ham. Trung vệ Harry Maguire và tiền đạo Benjamin Sesko cũng chưa thể thi đấu, theo xác nhận của HLV Amorim.

Martinez trở lại sẽ là điểm tựa quan trọng cho "Quỷ đỏ" trong bối cảnh hàng thủ chưa tạo được sự chắc chắn cần thiết. Sau thất bại 1-0 trước Everton, MU hiện xếp thứ 10, chỉ kém nhóm dự Champions League ba điểm. Thế nhưng thất bại trước Everton chấm dứt chuỗi 5 trận bất bại của nửa đỏ thành Manchester.

Chuyến làm khách đến sân Selhurst Park cũng không dễ dàng bởi Palace mùa này thi đấu rất chắc chắn trên sân nhà. Họ chỉ để thua một trong 10 trận, dù vừa thất thủ trước Strasbourg ở UEFA Conference League.

Ngả mũ trước Thiago Silva

Khi Thiago Silva trở lại Fluminense vào tháng 5/2024, đội bóng này đang chìm trong khu vực xuống hạng Serie A (giải VĐQG Brazil), đứng áp chót trên BXH.

5 giờ trước

Mainoo chọn bến đỗ mới

Kobbie Mainoo sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, sau quãng thời gian không được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

11 giờ trước

MU theo đuổi con trai Robinho

MU mở hướng đi táo bạo trong kế hoạch săn lùng tài năng trẻ khi đưa Robinho Junior vào tầm ngắm.

11 giờ trước

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

    An Do kiem bon tien nho Messi hinh anh

    Ấn Độ kiếm bộn tiền nhờ Messi

    1 giờ trước 18:50 29/11/2025

    0

    Lionel Messi có thể giúp ngành kinh tế Ấn Độ thu về từ 80-100 triệu USD trong tour du đấu và quảng bá vào tháng 12.

    Liverpool day song hinh anh

    Liverpool dậy sóng

    2 giờ trước 18:34 29/11/2025

    0

    Theo Daily Mail, phòng thay đồ Liverpool không còn yên ả sau khi đội bóng thua 9 trong 12 trận gần nhất, khiến áp lực đè nặng lên HLV Arne Slot.

    Su co lam rung dong bong da chau Phi hinh anh

    Sự cố làm rúng động bóng đá châu Phi

    2 giờ trước 18:33 29/11/2025

    0

    Sáng 29/11, vật thể lạ sắc nhọn xuất hiện trong trận đấu giữa AS FAR Rabat và Al Ahly ở cúp các CLB châu Phi khiến cả làng bóng đá khu vực phải giật mình.

