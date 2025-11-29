Mainoo chọn bến đỗ mới

Kobbie Mainoo sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, sau quãng thời gian không được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

Napoli, đội từng quan tâm Mainoo vào hè 2025, vừa quay trở lại bàn đàm phán. Theo Il Mattino, nhà vô địch Serie A mở lại cuộc thương lượng với ưu tiên là mượn tiền vệ người Anh vào tháng 1. Một điều khoản mua đứt chỉ được xem xét với mức phí hợp lý.

HLV Antonio Conte đánh giá cao Mainoo, nhất là khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Scott McTominay hay Rasmus Hojlund trong màu áo Napoli. Mainoo được cho là háo hức với viễn cảnh sang Italy, tin rằng đây là cơ hội hồi sinh sự nghiệp đang chững lại ở Old Trafford.

Dù cơ hội lọt vào danh sách dự World Cup 2026 gần như không còn, Mainoo hy vọng nửa sau mùa giải sẽ mở ra cánh cửa trở lại tuyển Anh. Napoli hiện đứng thứ 3 Serie A, cách ngôi đầu hai điểm, và đang cạnh tranh suất vào vòng knock-out Champions League. Đội bóng của Conte cũng hứng chịu nhiều ca chấn thương, trong đó có Kevin De Bruyne phải phẫu thuật và nghỉ dài hạn, nên cần bổ sung lực lượng.

Mainoo từng trải qua mùa giải 2023/24 bùng nổ dưới thời Erik ten Hag, để rồi được HLV Gareth Southgate triệu tập vào tuyển Anh dự Euro 2024. Không chỉ góp mặt, tài năng 19 tuổi còn đá chính trong trận chung kết với Tây Ban Nha, dấu mốc cho thấy anh được xem như một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới.

Tuy nhiên, mùa giải sau đó diễn ra đầy thất vọng. Kể từ khi Amorim lên nắm quyền thay Ten Hag hồi tháng 11, Mainoo không còn được trọng dụng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng vị trí của anh trùng với vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes. Hệ quả là nửa đầu mùa này, Mainoo chỉ đá chính đúng một trận trong thất bại ê chề trước Grimsby Town ở Carabao Cup.