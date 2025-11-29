Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mainoo chọn bến đỗ mới

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Kobbie Mainoo sẵn sàng rời MU trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026, sau quãng thời gian không được HLV Ruben Amorim trọng dụng.

Napoli, đội từng quan tâm Mainoo vào hè 2025, vừa quay trở lại bàn đàm phán. Theo Il Mattino, nhà vô địch Serie A mở lại cuộc thương lượng với ưu tiên là mượn tiền vệ người Anh vào tháng 1. Một điều khoản mua đứt chỉ được xem xét với mức phí hợp lý.

HLV Antonio Conte đánh giá cao Mainoo, nhất là khi chứng kiến phong độ ấn tượng của Scott McTominay hay Rasmus Hojlund trong màu áo Napoli. Mainoo được cho là háo hức với viễn cảnh sang Italy, tin rằng đây là cơ hội hồi sinh sự nghiệp đang chững lại ở Old Trafford.

Dù cơ hội lọt vào danh sách dự World Cup 2026 gần như không còn, Mainoo hy vọng nửa sau mùa giải sẽ mở ra cánh cửa trở lại tuyển Anh. Napoli hiện đứng thứ 3 Serie A, cách ngôi đầu hai điểm, và đang cạnh tranh suất vào vòng knock-out Champions League. Đội bóng của Conte cũng hứng chịu nhiều ca chấn thương, trong đó có Kevin De Bruyne phải phẫu thuật và nghỉ dài hạn, nên cần bổ sung lực lượng.

Mainoo từng trải qua mùa giải 2023/24 bùng nổ dưới thời Erik ten Hag, để rồi được HLV Gareth Southgate triệu tập vào tuyển Anh dự Euro 2024. Không chỉ góp mặt, tài năng 19 tuổi còn đá chính trong trận chung kết với Tây Ban Nha, dấu mốc cho thấy anh được xem như một trong những cầu thủ trẻ sáng giá nhất thế giới.

Tuy nhiên, mùa giải sau đó diễn ra đầy thất vọng. Kể từ khi Amorim lên nắm quyền thay Ten Hag hồi tháng 11, Mainoo không còn được trọng dụng. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng vị trí của anh trùng với vai trò của đội trưởng Bruno Fernandes. Hệ quả là nửa đầu mùa này, Mainoo chỉ đá chính đúng một trận trong thất bại ê chề trước Grimsby Town ở Carabao Cup.

Mainoo có thể trở thành 'Pogba thứ 2'

Juventus gia nhập cuộc đua chiêu mộ Kobbie Mainoo khi tiền vệ 20 tuổi không có chỗ đứng dưới thời HLV Ruben Amorim ở MU.

06:42 26/11/2025

Mainoo nổi giận với MU

Mainoo thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên, đồng thời tức giận khi ban lãnh đạo Manchester United cản anh rời đi.

16:31 21/11/2025

MU hét giá kỷ lục cho Mainoo

Tương lai của Kobbie Mainoo trở thành chủ đề nóng khi tài năng trẻ người Anh được cho là nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

08:07 10/11/2025

    Neymar ghi ban bat chap chan thuong hinh anh

    Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

    36 phút trước 09:58 29/11/2025

    0

    Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

    Khong ai muon kien FIFA vi giam an cho Ronaldo hinh anh

    Không ai muốn kiện FIFA vì giảm án cho Ronaldo

    1 giờ trước 09:33 29/11/2025

    0

    Câu chuyện về tấm thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo chưa khép lại. Mỗi ngày trôi qua, nó lại xuất hiện thêm những lớp diễn giải mới, và không ít trong đó mang màu sắc “nêm gia vị”, khiến dư luận càng sôi sục hơn.

    Sao tuyen Anh hen ho ban gai hon 6 tuoi hinh anh

    Sao tuyển Anh hẹn hò bạn gái hơn 6 tuổi

    1 giờ trước 09:22 29/11/2025

    0

    Morgan Rogers và Leah Taylor, người mẫu kiêm ngôi sao Love Island, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng Cotswolds thơ mộng.

