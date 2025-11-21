Mainoo nổi giận với MU

Mainoo thất vọng vì không được thi đấu thường xuyên, đồng thời tức giận khi ban lãnh đạo Manchester United cản anh rời đi.

Kobbie Mainoo bày tỏ mong muốn rời Manchester United ngay trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa.

Theo Football London, sự thất vọng của Mainoo với MU ngày càng lớn, và anh đang thúc đẩy một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa để lấy lại phong độ và trở lại đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, HLV Ruben Amorim và ban lãnh đạo MU không hề muốn để tài năng trẻ này rời đi, dẫn đến sự tức giận của Mainoo.

Cầu thủ trẻ người Anh cho rằng sự nghiệp của mình đang bị MU làm thụt lùi. Nhiều CLB thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến Mainoo từ cuối kỳ chuyển nhượng hè 2025, khi cố gắng đưa anh về dưới dạng cho mượn nhưng bị Manchester United từ chối.

Lúc đó, Mainoo yêu cầu rời đi, nhưng HLV Amorim thuyết phục anh ở lại.Tuy nhiên, tình hình không cải thiện từ đầu mùa: Mainoo mới chỉ ra sân 10 trận mùa này, chủ yếu từ ghế dự bị, và chỉ đá chính đúng 1 trận ở EFL Cup trước Grimsby.

Mainoo thậm chí bị loại khỏi đội hình tuyển Anh của HLV Thomas Tuchel do thiếu phút thi đấu, ảnh hưởng đến cơ hội tham dự World Cup 2026.

Lúc này, nhiều câu lạc bộ lớn châu Âu như Napoli, Dortmund hay Real Madrid sẵn sàng chi trả toàn bộ lương hiện tại của Mainoo, kèm điều khoản mua đứt giá hơn 50 triệu bảng để biến thương vụ này thành chuyển nhượng vĩnh viễn vào mùa hè năm 2026.

Đặc biệt, để thuyết phục Manchester United chấp thuận, Napoli cũng sẵn sàng để CLB nước Anh hưởng hoa hồng trong các vụ chuyển nhượng Mainoo ở tương lai.

Tuy nhiên, quyết định cuối cùng không chỉ nằm ở bản thân Mainoo mà HLV Amorim và ban lãnh đạo mới có tiếng nói lớn nhất. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, Manchester United không dễ dàng để viên ngọc quý của mình ra đi.