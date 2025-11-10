MU hét giá kỷ lục cho Mainoo

Tương lai của Kobbie Mainoo trở thành chủ đề nóng khi tài năng trẻ người Anh được cho là nằm trong tầm ngắm của Real Madrid.

MU ra giá kỷ lục cho bất kỳ CLB nào muốn có Mainoo.

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha xem xét khả năng chiêu mộ tiền vệ 20 tuổi trong kế hoạch trẻ hóa hàng tiền vệ, dù thương vụ được đánh giá là rất khó khăn. Với hợp đồng còn thời hạn đến năm 2027, Manchester United chắc chắn không dễ dàng để viên ngọc quý của mình ra đi.

Theo Fichajes, CLB chủ sân Old Trafford được cho là đang định giá tiền vệ người Anh lên đến 90 triệu euro, mức giá chưa từng có với một cầu thủ thuộc diện tự đào tạo và chỉ xếp sau Cristiano Ronaldo khi anh gia nhập Real với giá 94 triệu euro cách đây 16 năm.

Mainoo là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Carrington, từng được kỳ vọng trở thành hạt nhân mới nơi tuyến giữa MU. Tuy nhiên, việc không được ra sân thường xuyên ở mùa giải hiện tại khiến anh bắt đầu cân nhắc rời đi để tìm cơ hội thi đấu nhiều hơn. Mainoo sẵn sàng chấp nhận một bản hợp đồng cho mượn hoặc thậm chí là chuyển nhượng dài hạn nếu tình hình không cải thiện.

Real Madrid được cho là một trong những đội bóng theo dõi sát sao sự phát triển của Mainoo. Tuy nhiên, ban lãnh đạo "Los Blancos" vẫn ưu tiên tìm kiếm một tiền vệ giàu kinh nghiệm, trong khi Mainoo vẫn cần thêm thời gian tích lũy kinh nghiệm. Dù vậy, tài năng của anh vẫn khiến hàng loạt CLB lớn khác như Napoli, Chelsea, Manchester City, Barcelona hay Atletico Madrid dành sự quan tâm.

Ở tuổi 20, Kobbie Mainoo vẫn còn cả chặng đường dài phía trước. Dù Real Madrid chưa đưa ra lời đề nghị chính thức, việc được liên hệ với “gã khổng lồ” La Liga đã đủ cho thấy giá trị của tiền vệ người Anh.