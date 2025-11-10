Giá trị Greenwood tăng vọt, khiến fan MU tiếc nuối

Mason Greenwood đang tiếp tục gây ấn tượng mạnh tại Marseille, giúp giá trị của anh tăng đáng kể ở mùa giải 2025/26.

Greenwood tỏa sáng ở Marseille.

Hôm 9/11, ở vòng 12 Ligue 1, Greenwood góp 1 bàn trong chiến thắng 3-0 của Marseille trên sân nhà trước Brest. Pha lập công này giúp anh cán mốc 9 bàn thắng và có 4 đường kiến tạo chỉ sau 15 trận cho Marseille. Greenwood đang là một trong những chân sút có hiệu suất cao nhất Ligue 1 mùa 2025/26.

Theo trang chuyên cung cấp dữ liệu và định giá cầu thủ CIES, giá trị chuyển nhượng của Greenwood tăng đáng kể chỉ sau vài tháng. Hồi tháng 8, tiền đạo này được định giá tối đa 57 triệu euro và tối thiểu 49 triệu euro. Hiện tại, mức giá tối đa của anh được nâng lên 64 triệu euro, trong khi mức tối thiểu là 57 triệu euro.

Với điều khoản hưởng 40-50% phí chuyển nhượng nếu Greenwood gia nhập một CLB thứ ba, MU có thể thu về khoảng 25 triệu euro nếu chân sút này rời Marseille trong tương lai.

Nhiều CĐV MU tỏ ra tiếc nuối về trường hợp của Greenwood, khi anh từng là chân sút đầy hứa hẹn ở CLB. Một tài khoản viết trên mạng xã hội: "MU đã bỏ qua một tài năng lớn". CĐV khác nhận xét: "Greenwood có thể gánh vác hàng công MU cùng Bryan Mbeumo và Matheus Cunha".

Trong mùa giải 2024/25, Greenwood ghi 22 bàn cho Marseille. Đến nay, cựu tiền đạo MU vẫn duy trì phong độ săn bàn ổn định, tạo dấu ấn đậm nét nhờ khả năng dứt điểm và rê bóng vượt trội.

