Rashford gây kinh ngạc

Marcus Rashford đang trở thành tâm điểm của người hâm mộ Barcelona sau màn trình diễn ấn tượng kể từ khi gia nhập đội chủ sân Camp Nou.

Rashford tiếp tục tỏa sáng. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 10/11, Rashford góp cú đúp kiến tạo trong chiến thắng 4-2 của Barcelona trước Celta Vigo ở vòng 12 La Liga. Cựu sao MU hiện dẫn đầu danh sách kiến tạo ở giải quốc nội với 6 đường chuyền thành bàn, ngang thành tích với Luis Milla (Getafe).

Trên mọi đấu trường, Rashford có 6 bàn thắng và 8 kiến tạo, trở thành một trong những cầu thủ tấn công hiệu quả nhất của Barcelona. Phong độ chói sáng ấy khiến mạng xã hội ngập tràn những lời khen dành cho tiền đạo 28 tuổi.

Một cổ động viên chia sẻ: “Không thể tin nổi đây là Rashford từng mất tự tin ở MU. Ở Barcelona, anh ấy như được tái sinh". Một người khác viết: “Rashford đến Barca trong thời điểm khó khăn nhất sự nghiệp, và giờ anh ấy đang khiến cả sân Camp Nou đứng dậy vỗ tay".

Trong chiến thắng 3-1 của Barcelona trước Elche tại La Liga hôm 3/11, nhiều CĐV Barcelona đứng dậy vỗ tay khi Rashford rời sân. Người hâm mộ xứ Catalonia công nhận tài năng của Rashford sau quãng thời gian từng hoài nghi về năng lực của chân sút này.

Từ một cầu thủ đánh mất phong độ ở Anh, Rashford đã trở thành ngòi nổ quan trọng tại Camp Nou, góp công trực tiếp vào 14 bàn thắng chỉ sau 15 trận ra sân.

Sự hồi sinh ngoạn mục của Rashford đang mang lại nguồn cảm hứng lớn cho cả Barcelona lẫn người hâm mộ, mở ra hy vọng về một mùa giải bứt phá cho đội bóng xứ Catalonia.

Cú đúp của Rashford Rạng sáng 19/9, Marcus Rashford tỏa sáng rực rỡ giúp Barcelona thắng Newcastle 2-1 ở vòng phân hạng Champions League 2025/26.