Màn ăn mừng lạ lùng của Haaland, Foden

Bộ đôi Erling Haaland và Phil Foden của Man City gây chú ý với màn ăn mừng bàn thắng trong chiến thắng 3-0 trước Liverpool tại vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

Haaland và Foden ăn mừng lạ lùng.

Sau khi Jeremy Doku ghi bàn ấn định chiến thắng cho Man City ở phút 63, các cầu thủ chủ nhà đổ dồn về phía khán đài sân Etihad để chia vui. Erling Haaland và Phil Foden lại thu hút ống kính máy quay theo một cách rất khác thường.

Bộ đôi này cầm sẵn quả táo và thản nhiên cắn một miếng trước khi trận đấu được bắt đầu lại. Pha ăn mừng đặc biệt này nhanh chóng được bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều CĐV cho rằng đó là cách Haaland và Foden trêu chọc Doku, trong khi số khác lại xem đây chỉ là một khoảnh khắc thể hiện sự thoải mái của các cầu thủ Man City khi nắm chắc chiến thắng trong tay.

Trước đó, Haaland cũng trải qua một trận đấu đầy cảm xúc. Tiền đạo người Na Uy bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số sớm khi bị thủ thành Giorgi Mamardashvili cản phạt đền, nhưng sau đó anh nhanh chóng chuộc lỗi bằng pha lập công ở phút 29. Màn ăn mừng bằng cách tung cú đá vào cột cờ phạt góc khiến không khí trên sân Etihad thêm phần sôi động.

Haaland ăn mừng bàn mở tỷ số. Ảnh: Reuters.

Theo thống kê, Haaland có 31 lần góp công (ghi bàn hoặc kiến tạo) sau 31 trận đối đầu nhóm “Big Six” tại Premier League, con số khẳng định vị thế của anh như “cơn ác mộng” thật sự với các ông lớn xứ sương mù.

Chiến thắng vừa qua giúp Man City chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trước Liverpool và vươn lên thứ 2 với 22 điểm, kém Arsenal 4 điểm.

