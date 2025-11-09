De Gea từ người hùng thành tội đồ

Đêm 9/11, thủ môn sinh năm 1990 cản phá quả phạt đền, sau đó mắc sai lầm trong trận Fiorentina hòa 2-2 Genoa ở vòng 11 Serie A.

De Gea mắc lỗi khiến Fiorentina rơi chiến thắng.

Trận đấu bắt đầu với thế trận khá cân bằng, nhưng đội chủ nhà Genoa là bên tạo ra khác biệt trước. Phút 15, từ quả đá phạt hiểm hóc của Aaran Martin, hàng thủ Fiorentina tỏ ra thiếu tập trung, tạo điều kiện để Leo Ostigard mở tỷ số.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Luigi Ferraris chỉ kéo dài ba phút. Lorenzo Colombo để bóng chạm tay trong vòng cấm và Albert Gudmundsson tận dụng thành công cơ hội trên chấm 11 m, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 1-1.

Sau hiệp một sôi động, cả hai đội đều nhập cuộc quyết liệt trong hiệp hai. Genoa có cơ hội vươn lên dẫn trước khi được hưởng quả phạt đền ở phút 50, nhưng cú sút nhẹ của Colombo không thắng được David De Gea. Cựu thủ môn MU làm đồng đội phấn khích với pha đổ người cứu thua xuất sắc. Tình huống bỏ lỡ này khiến Genoa phải trả giá chỉ ít phút sau đó, khi Simon Sohm kiến tạo để Roberto Piccoli dứt điểm lạnh lùng, đưa Fiorentina dẫn 2-1.

Dù vậy, sai lầm của De Gea sau đó khiến đội khách không thể rời sân với ba điểm trọn vẹn. Thủ môn người Tây Ban Nha bắt không dính bóng, để Colombo băng vào ghi bàn dễ dàng, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2 ở phút 60.

Fiorentina vẫn chưa thể tìm thấy chiến thắng đầu tiên tại Serie A mùa 2025/26. Kết quả này kéo dài chuỗi trận không thắng của đoàn quân áo tím lên con số 11 (hòa 5, thua 6), khiến họ tiếp tục ngụp lặn ở cuối bảng xếp hạng.

