Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Đội của De Gea sa thải HLV trưởng

  • Thứ ba, 4/11/2025 18:00 (GMT+7)
  • 41 phút trước

Chiều tối 4/11, truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Fiorentina chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Stefano Pioli sau thất bại 0-1 trước Lecce thuộc vòng 10 Serie A.

HLV Pioli mất việc chỉ trong thời gian ngắn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận quyết định được đưa ra khẩn trương, tuy nhiên, việc công bố bị hoãn một thời gian để hoàn tất các thủ tục liên quan đến khoản bồi thường và thanh lý hợp đồng với HLV Pioli.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, đội bóng tạm thời giao quyền chỉ đạo cho Daniele Galloppa, trong khi ban lãnh đạo cân nhắc lựa chọn HLV chính thức tiếp theo. Sky Sports cho biết Roberto D’Aversa đang dẫn đầu danh sách ứng viên cho vị trí này.

Việc sa thải Pioli đánh dấu bước ngoặt lớn tại sân Artemio Franchi, sau chuỗi kết quả không như ý khiến Fiorentina xếp ở vị trí cuối bảng. "The Viola" mới giành 4 điểm sau 10 vòng, không có chiến thắng nào và nhận 6 thất bại.

HLV Pioli vừa ký hợp đồng với Fiorentina hồi đầu mùa. Fiorentina cam kết trả Pioli mức lương 3,8 triệu euro mỗi mùa, trong hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến hết tháng 6/2028. Theo truyền thông Italy, CLB phải chi trả một khoản đền bù khổng lồ, có thể gần 10 triệu euro.

Ông trở thành một trong những HLV nhận tiền bồi thường vì bị sa thải cao hàng đầu ở châu Âu ba năm qua, vượt cả Ten Hag hay Mourinho. Trong hai lần gần nhất rời ghế nóng tại AC Milan, Al Nassr, ông bỏ túi khoảng 29-30 triệu euro tiền đền bù.

Về phần David de Gea, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chơi hay nhưng hàng thủ kém cỏi của Fiorentina dưới thời Pioli đang đẩy anh vào thế khó. De Gea giờ đây phải đối mặt với viễn cảnh thi đấu ở Serie B nếu Fiorentina không sớm thức tỉnh.

Đội của De Gea lâm nguy

Fiorentina đang rơi vào tình thế báo động đỏ sau 10 vòng đấu tại Serie A mùa giải 2025/26.

32:1901 hôm qua

De Gea cùng đồng đội sa sút khó tin

Đêm 2/11, Fiorentina để thua Lecce 0-1 ngay trên sân nhà ở vòng 10 Serie A.

38:2261 hôm qua

Thảm họa Fiorentina

Rạng sáng 30/10, David De Gea cùng đồng đội để thua Inter 0-3 ở vòng 9 Serie A, qua đó nối dài khởi đầu thảm họa ở mùa 2025/26.

05:08 30/10/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Duy Luân

Fiorentina sa thải HLV trưởng Mourinho De Gea Fiorentina Pioli De Gea

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

FIFA goi ten Cong Phuong hinh anh

FIFA gọi tên Công Phượng

31 phút trước 18:09 4/11/2025

0

FIFA nhắc đến Công Phượng, qua đó gợi ký ức về một trong những ngôi sao được yêu mến nhất bóng đá Việt Nam.

An phat cua FIFA boc tran bong da Malaysia hinh anh

Án phạt của FIFA bóc trần bóng đá Malaysia

40 phút trước 18:00 4/11/2025

0

Bê bối giả mạo giấy tờ năm 2025 như một đòn giáng mạnh vào niềm tin của người hâm mộ Malaysia, được xem là "nỗi xấu hổ" lớn hơn cả vụ bê bối dàn xếp tỷ số năm 1994.

Depay quyet khong nhan con hinh anh

Depay quyết không nhận con

59 phút trước 17:41 4/11/2025

0

Tuyển thủ Hà Lan, Memphis Depay, bị tố bỏ rơi bạn gái người Brazil đang mang thai, gây ồn ào trên mạng xã hội xứ samba thời gian qua.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý