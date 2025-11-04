Đội của De Gea sa thải HLV trưởng

Chiều tối 4/11, truyền thông Italy đồng loạt xác nhận Fiorentina chính thức chấm dứt hợp đồng với HLV Stefano Pioli sau thất bại 0-1 trước Lecce thuộc vòng 10 Serie A.

HLV Pioli mất việc chỉ trong thời gian ngắn.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận quyết định được đưa ra khẩn trương, tuy nhiên, việc công bố bị hoãn một thời gian để hoàn tất các thủ tục liên quan đến khoản bồi thường và thanh lý hợp đồng với HLV Pioli.

Theo nhà báo Gianluca Di Marzio, đội bóng tạm thời giao quyền chỉ đạo cho Daniele Galloppa, trong khi ban lãnh đạo cân nhắc lựa chọn HLV chính thức tiếp theo. Sky Sports cho biết Roberto D’Aversa đang dẫn đầu danh sách ứng viên cho vị trí này.

Việc sa thải Pioli đánh dấu bước ngoặt lớn tại sân Artemio Franchi, sau chuỗi kết quả không như ý khiến Fiorentina xếp ở vị trí cuối bảng. "The Viola" mới giành 4 điểm sau 10 vòng, không có chiến thắng nào và nhận 6 thất bại.

HLV Pioli vừa ký hợp đồng với Fiorentina hồi đầu mùa. Fiorentina cam kết trả Pioli mức lương 3,8 triệu euro mỗi mùa, trong hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến hết tháng 6/2028. Theo truyền thông Italy, CLB phải chi trả một khoản đền bù khổng lồ, có thể gần 10 triệu euro.

Ông trở thành một trong những HLV nhận tiền bồi thường vì bị sa thải cao hàng đầu ở châu Âu ba năm qua, vượt cả Ten Hag hay Mourinho. Trong hai lần gần nhất rời ghế nóng tại AC Milan, Al Nassr, ông bỏ túi khoảng 29-30 triệu euro tiền đền bù.

Về phần David de Gea, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chơi hay nhưng hàng thủ kém cỏi của Fiorentina dưới thời Pioli đang đẩy anh vào thế khó. De Gea giờ đây phải đối mặt với viễn cảnh thi đấu ở Serie B nếu Fiorentina không sớm thức tỉnh.