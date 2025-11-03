Đội của De Gea lâm nguy

Fiorentina đang rơi vào tình thế báo động đỏ sau 10 vòng đấu tại Serie A mùa giải 2025/26.

De Gea không cứu nổi Fiorentina.

Hôm 2/11, ngay trên sân nhà, Fiorentina để thua Lecce 0-1, qua đó nối dài chuỗi thành tích thảm hại từ đầu mùa: 0 chiến thắng, 4 trận hòa và 6 thất bại. Với chỉ 4 điểm sau 10 vòng, "La Viola" hiện xếp hạng 19/20, chỉ trên đội chót bảng Genoa (3 điểm).

Thậm chí, nếu Genoa thắng trong trận đá muộn vòng này, Fiorentina sẽ đứng chót bảng sau vòng 10. Đây là kết quả khó tin với một đội bóng thường cạnh tranh vé dự cúp châu Âu ở Serie A như Fiorentina.

Áp lực đè nặng lên ban lãnh đạo, đặc biệt là HLV Stefano Pioli, người vừa ký hợp đồng với Fiorentina hồi đầu mùa. Fiorentina cam kết trả Pioli mức lương 3,8 triệu euro mỗi mùa, trong hợp đồng có thời hạn 3 năm, kéo dài đến hết tháng 6/2028.

Nếu sa thải HLV Pioli ngay lập tức, câu lạc bộ phải chi trả một khoản đền bù khổng lồ, có thể lên đến hàng chục triệu euro. Đây là bài toán đau đầu cho Fiorentina, lý giải việc CLB chưa sa thải HLV người Italy dù đội có phong độ thảm họa.

Tuy nhiên, với nguy cơ xuống hạng ngày càng hiển hiện, ban lãnh đạo Fiorentina đang phải tính đến các phương án mạnh tay. Và nếu bị Fiorentina sa thải ngay lúc này, HLV Stefano Pioli có thể nhận số tiền bồi thường gần 10 triệu euro.

Khi đó, ông sẽ trở thành một trong những HLV nhận tiền bồi thường vì bị sa thải cao hàng đầu ở châu Âu ba năm qua, vượt cả Ten Hag hay Mourinho. Trong hai lần gần nhất rời ghế nóng tại AC Milan, Al Nassr, ông bỏ túi khoảng 29-30 triệu euro tiền đền bù.

Về phần David de Gea, thủ môn người Tây Ban Nha vẫn chơi hay nhưng hàng thủ kém cỏi của Fiorentina dưới thời Pioli đang đẩy anh vào thế khó. De Gea giờ đây phải đối mặt với viễn cảnh thi đấu ở Serie B nếu Fiorentina không sớm thức tỉnh.