Tuyển Futsal Indonesia làm nên lịch sử

  • Thứ hai, 3/11/2025 06:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cuối tuần qua, tuyển Futsal Indonesia hạ Australia 3-1 ở trận giao hữu tại thủ đô Jakarta, qua đó lập kỷ lục về số lượng người đến sân trực tiếp theo dõi.

Người hâm mộ Indonesia có tình yêu futsal ngày càng nồng nhiệt.

Theo Bola, hơn 15.000 khán giả đã có mặt tại sân Indonesia Arena (Senayan, Jakarta) để chứng kiến màn trình diễn của tuyển futsal nam Indonesia. Dù đây chỉ là một trận giao hữu, lượng khán giả này đã lập kỷ lục mới ở futsal Đông Nam Á.

Trận thắng Australia cũng đánh dấu lần đầu tuyển futsal Indonesia thi đấu tại Indonesia Arena – công trình được khai trương giữa năm 2023. Con số hơn 15.000 khán giả đến sân không chỉ thiết lập kỷ lục về lượng khán giả tham dự một trận futsal ở khu vực Đông Nam Á, mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của môn thể thao này tại Indonesia.

Chứng kiến cảnh tượng này, huấn luyện viên trưởng tuyển futsal Indonesia, Hector Souto, không giấu được xúc động. Ông gọi đây là “ngày lịch sử của futsal Indonesia”.

Cựu HLV của ĐT U20 futsal Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thi đấu trên mặt sân chuyên dụng cho futsal, trước 15.000 khán giả cuồng nhiệt như thế này. Thật sự hiếm có trong futsal. Chúng tôi tự hào về người hâm mộ, họ đã tiếp thêm sức mạnh cho đội”.

Trận đấu vừa qua được truyền thông xứ vạn đảo xem như cột mốc đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc quảng bá futsal tại Indonesia – quốc gia đang đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng thể thao và phát triển các môn thể thao trong nhà.

