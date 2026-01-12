Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar chi triệu USD 'độ' xe của Batman

  Thứ hai, 12/1/2026 17:38 (GMT+7)
  • 17:38 12/1/2026

Neymar chi gần 1 triệu USD để lắp thêm phụ kiện cho "Batmobile Tumbler", mẫu xe được chế tạo từ bộ ba phim "The Dark Knight" của đạo diễn Christopher Nolan.

Theo Globo, siêu xe của "Người Dơi" ban đầu chỉ có giá 850.000 USD, nhưng chi phí vận chuyển và lắp thêm phụ kiện khiến ngôi sao bóng đá Brazil phải chi gần 1,5 triệu USD hồi tháng 7/2025. Chiếc xe này được xây dựng trong hơn ba năm với động cơ V8 và các tính năng đầy đủ.

Mới đây, Neymar chi thêm gần 1 triệu USD để lắp thêm phụ kiện cho "Batmobile Tumbler". Chiếc xe này hoàn toàn hoạt động bình thường, nhưng theo luật Brazil, nó không hợp pháp để lưu thông trên đường phố.

Dẫu vậy, việc chi số tiền lớn cho chiếc xe kể trên thể hiện niềm đam mê của Neymar với nhân vật "Người Dơi". Ngoài "Batmobile Tumbler", Neymar còn sở hữu bộ sưu tập liên quan đến Batman ở biệt thự tại Brazil.

Chiếc Batmobile Tumbler dài 4,65 mét, rộng 2,8 mét, được chế tạo trên khung sườn ống thép, thân xe bằng sợi carbon và kevlar. Xe sở hữu khối động cơ 6.2L V8 mạnh 525 mã lực - khiến nó vừa giống một cỗ xe chiến đấu, vừa là biểu tượng văn hóa đại chúng.

Batmobile Tumbler là chiếc xe mà nhân vật Bruce Wayne sử dụng trong ba phần phim Batman do Christopher Nolan đạo diễn và Christian Bale đóng chính, gồm Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012).

  Neymar

    Neymar

    Neymar tên đầy đủ Neymar da Silva Santos Junior, là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Brazil, hiện thi đấu cho CLB Paris Saint Germain (Pháp). Trước khi chuyển sang chơi bóng tại Ligue 1 với mức phá vỡ hợp đồng kỷ lục 222 triệu euro ở mùa hè 2017, Neymar từng có 4 mùa giải rất thành công trong màu áo Barcelona và hợp cùng Lionel Messi, Luis Suarez thành bộ ba M-S-N lừng danh. Neymar là thủ quân tuyển Brazil khi mới 21 tuổi.

    Bạn có biết: Hình ảnh Neymar đã được đưa vào truyện tranh tại Brazil. Đó là một cách để khuyến khích trẻ em xứ sở samba đọc sách, truyện nhiều hơn. Chỉ có ba cầu thủ Brazil trước Neymar từng được đưa vào truyện tranh là Pele, Ronaldinho và Ronaldo (béo).

    • Ngày sinh: 05/02/1992
    • Quê quán: Mogi das Cruzes, Brazil
    • Chiều cao: 1.76 m
    • Câu lạc bộ: PSG (Pháp)

