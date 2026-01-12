Neymar chi triệu USD 'độ' xe của Batman

Neymar chi gần 1 triệu USD để lắp thêm phụ kiện cho "Batmobile Tumbler", mẫu xe được chế tạo từ bộ ba phim "The Dark Knight" của đạo diễn Christopher Nolan.

Theo Globo, siêu xe của "Người Dơi" ban đầu chỉ có giá 850.000 USD , nhưng chi phí vận chuyển và lắp thêm phụ kiện khiến ngôi sao bóng đá Brazil phải chi gần 1,5 triệu USD hồi tháng 7/2025. Chiếc xe này được xây dựng trong hơn ba năm với động cơ V8 và các tính năng đầy đủ.

Mới đây, Neymar chi thêm gần 1 triệu USD để lắp thêm phụ kiện cho "Batmobile Tumbler". Chiếc xe này hoàn toàn hoạt động bình thường, nhưng theo luật Brazil, nó không hợp pháp để lưu thông trên đường phố.

Dẫu vậy, việc chi số tiền lớn cho chiếc xe kể trên thể hiện niềm đam mê của Neymar với nhân vật "Người Dơi". Ngoài "Batmobile Tumbler", Neymar còn sở hữu bộ sưu tập liên quan đến Batman ở biệt thự tại Brazil.

Chiếc Batmobile Tumbler dài 4,65 mét, rộng 2,8 mét, được chế tạo trên khung sườn ống thép, thân xe bằng sợi carbon và kevlar. Xe sở hữu khối động cơ 6.2L V8 mạnh 525 mã lực - khiến nó vừa giống một cỗ xe chiến đấu, vừa là biểu tượng văn hóa đại chúng.

Batmobile Tumbler là chiếc xe mà nhân vật Bruce Wayne sử dụng trong ba phần phim Batman do Christopher Nolan đạo diễn và Christian Bale đóng chính, gồm Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) và The Dark Knight Rises (2012).

