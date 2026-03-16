Chắt gái của Puskas quá gợi cảm

Chắt gái của huyền thoại bóng đá Ferenc Puskas, người mẫu kiêm influencer, Ane Puskas gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài nổi bật.

Sở hữu ngoại hình cuốn hút cùng phong cách thời trang sang trọng, Ane thu hút lượng người theo dõi ngày càng lớn trên Instagram. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen ngợi, cô cũng đối mặt với loạt ý kiến chỉ trích.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng các hợp đồng quảng cáo của Ane chủ yếu đến từ "ngoại hình quá đẹp", thậm chí có người nói họ "cảm thấy bị xúc phạm" vì vẻ đẹp của cô.

Dù vậy, làn sóng ủng hộ dành cho Ane vẫn áp đảo. Dưới các bài đăng của cô, người hâm mộ liên tục để lại những bình luận tán dương.

"Thật là một người phụ nữ thanh lịch, toát lên vẻ quyến rũ", "Không thể đẹp hơn được nữa", "Công chúa thanh lịch", "Vẻ đẹp khó tin như không có thật"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Theo phần giới thiệu trên trang cá nhân, Ane hiện dành thời gian sinh sống giữa hai thành phố của Tây Ban Nha là Valencia và San Sebastian. Trên mạng xã hội, cô xây dựng hình ảnh xoay quanh 3 chủ đề chính gồm thời trang, phong cách sống và du lịch.

Ane là hậu duệ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Hungary. Ông cố của cô, Ferenc Puskas, là biểu tượng của Real Madrid và một trong những chân sút vĩ đại nhất lịch sử CLB. Tại đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, ông ghi 242 bàn sau 262 trận. Puskas đứng thứ 6 trong danh sách ghi bàn mọi thời của Real Madrid, với hiệu suất chỉ thua Cristiano Ronaldo.

Nếu như Ferenc Puskas từng làm say đắm người hâm mộ trên sân cỏ bằng tài năng bóng đá, thì nhiều năm sau, chắt gái của ông lại thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình cực kỳ cuốn hút.

Bàn thắng điên rồ ở phút 90+8 tại Champions League Rạng sáng 29/1, thủ môn Anatoliy Trubin khiến tất cả ngỡ ngàng khi ghi bàn ở phút 90+8 giúp Benfica hạ Real Madrid 4-2 thuộc lượt cuối vòng phân hạng Champions League 2025/26.