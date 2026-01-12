Cảnh choáng ngợp của bóng đá Nhật Bản

Trưa chiều 12/1, trận chung kết giải bóng đá trung học phổ thông toàn quốc Nhật Bản lần thứ 104 trên sân MUFG tạo nên cột mốc hiếm thấy trong lịch sử bóng đá trẻ xứ Phù Tang.

Hơn 60.000 khán giả tới sân theo dõi trận đấu.

Với 60.142 khán giả lấp kín các khán đài, đây là trận chung kết có lượng người xem trực tiếp đông nhất từ trước đến nay, vượt xa mọi kỷ lục cũ và khiến cả mạng xã hội X bùng nổ. Chưa kể, hàng triệu người khác, cả HLV và cầu thủ chuyên nghiệp trên khắp thế giới, cũng dõi theo qua truyền hình.

Trong bầu không khí cuồng nhiệt ấy, Kamimura Gakuen (tỉnh Kagoshima) chơi một trận đấu gần như hoàn hảo để đánh bại Kashima Gakuen (Ibaraki) với tỷ số 3-0, qua đó lần đầu bước lên ngôi vô địch và hoàn tất cú đúp danh hiệu hè - đông, điều chưa từng có trong lịch sử nhà trường.

Con số hơn 60.000 khán giả không đơn thuần là một thống kê. Nó phản ánh sức hút đặc biệt của bóng đá học đường Nhật Bản.

Ở đó, mỗi trận đấu lớn được tổ chức chẳng khác gì một sự kiện chuyên nghiệp. Từ công tác điều hành, truyền hình trực tiếp, cho tới bầu không khí trên khán đài với trống, kèn, áo đấu của từng trường, tất cả tạo nên một lễ hội đúng nghĩa.

Khung cảnh chung kết không khác gì một trận đấu ở World Cup của bóng đá học đường Nhật Bản.

Tổng lượng khán giả của toàn giải năm nay đạt mức cao nhất lịch sử, khẳng định vị thế đặc biệt của bóng đá học đường trong đời sống thể thao Nhật Bản. Với người hâm mộ, đây không phải là "bóng đá học sinh", mà là một phần của văn hóa, khi niềm tự hào trường lớp và địa phương được đặt lên hàng đầu.

Từ những khán đài chật kín ở MUFG, người ta có thể thấy rõ vì sao bóng đá Nhật Bản luôn có nền móng vững chắc. Họ không chỉ đầu tư cho đội tuyển hay J-League, mà xây dựng sức mạnh tận gốc rễ, từ những sân trường, nơi giấc mơ và bản lĩnh của cầu thủ trẻ được tôi luyện trước áp lực thật.

Và không phải ngẫu nhiên khi có tới 8 gương mặt trưởng thành từ bóng đá học đường Nhật Bản góp mặt ở VCK U23 châu Á năm nay. Trong khi đó, rất nhiều cầu thủ thành danh từ chương trình này, điển hình nhất là ngôi sao Kaoru Mitoma.

Bóng đá học đường Nhật Bản rõ ràng vượt xa khuôn khổ sân trường để trở thành một hiện tượng toàn cầu.