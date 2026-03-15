Thế khó của bạn trai 'nữ cầu thủ đẹp nhất thế giới'

Danh tiếng từ chương trình hẹn hò Love Island từng khiến Montel McKenzie, bạn trai của Alisha Lehmann, gặp khó trong việc tìm kiếm đội bóng mới.

McKenzie và Alisha công khai hẹn hò từ tháng 1/2026.

Khi nhắc đến Montel McKenzie, nhiều người nhớ ngay đến chương trình hẹn hò nổi tiếng Love Island. Nhưng phía sau ánh đèn truyền hình, hậu vệ người Anh đang trải qua hành trình khá lận đận trong bóng đá, thậm chí từng gặp khó trong việc tìm một đội bóng mới.

McKenzie nổi tiếng vào năm 2023 khi tham gia phiên bản Anh của Love Island, chương trình do Maya Jama dẫn dắt. Sự xuất hiện của anh trên truyền hình giúp lượng người theo dõi trên Instagram tăng mạnh hơn 165.000.

Tuy nhiên, danh tiếng đó lại mang đến tác dụng ngược khi anh trở lại với sân cỏ. Trước khi bước vào showbiz, McKenzie là cầu thủ bán chuyên. Anh từng thi đấu ở vị trí hậu vệ phải cho Hemel Hempstead Town tại National League South. Sau khi rời chương trình truyền hình, McKenzie tin rằng sự chú ý từ truyền thông sẽ giúp bản thân dễ tìm bến đỗ mới.

Nhưng thực tế lại khác. Nhiều HLV tỏ ra dè dặt khi cân nhắc ký hợp đồng với một cầu thủ vừa nổi tiếng trên truyền hình. Theo McKenzie, một số người lo ngại anh không còn tập trung hoàn toàn cho bóng đá.

Cuối cùng, hậu vệ 28 tuổi tiếp tục sự nghiệp ở cấp độ bán chuyên trong màu áo Folkestone Invicta. Song song với đó, anh trở thành gương mặt quen thuộc tại Baller League, giải bóng đá 6 người kết hợp yếu tố giải trí, được phát sóng trên Sky Sports.

Cả hai đang có thời gian mặn nồng bên nhau.

McKenzie góp mặt ở hai mùa đầu của giải đấu này. Tại mùa thứ ba sắp khởi tranh, anh đeo băng đội trưởng của Prime FC, đội bóng do ngôi sao Youtube KSI dẫn dắt.

Đời tư của McKenzie cũng thu hút nhiều sự chú ý khi anh công khai mối quan hệ với Alisha Lehmann, nữ ngôi sao thường được truyền thông gọi là “cầu thủ đẹp nhất thế giới”. Tuyển thủ Thụy Sĩ hiện thi đấu cho Leicester City Women sau quãng thời gian khoác áo Juventus Women và FC Como Women.

Dù sự nghiệp chưa thực sự bứt phá, McKenzie tin rằng Baller League sẽ là sân khấu để anh chứng minh bản thân. Với hậu vệ người Anh, cách tốt nhất để xóa bỏ định kiến vẫn là màn trình diễn trên sân cỏ.

