Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bước ngoặt của 'nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới'

  • Thứ tư, 3/12/2025 11:42 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nữ cầu thủ bóng đá Thụy Sĩ, Alisha Lehmann, sẽ đảm nhiệm vai trò rước đuốc tại Olympic mùa đông 2026 được tổ chức tại Italy vào tháng 2 tới.

Lehmann nhận nhiệm vụ quan trọng.

Trên trang Instagram chính thức, Ban tổ chức Olympic mùa đông 2026 đăng hình Lehmann kèm thông điệp “Tôi mang ngọn lửa”, đồng thời xác nhận cô là một trong những gương mặt tiêu biểu của hành trình rước đuốc từ Hy Lạp đến Italy.

Dù vậy, lộ trình cụ thể mà Lehmann sẽ tham gia vẫn chưa được công bố. Nữ cầu thủ sẽ sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn khác, bao gồm huyền thoại Zlatan Ibrahimovic và cựu danh thủ Ciro Ferrara.

Ở tuổi 26, Lehmann đang khoác áo đội nữ Como sau khi chia tay Juventus vào mùa hè vừa qua. Việc nữ tuyển thủ này thi đấu tại Italy giúp cô thuận lợi hơn trong quá trình đồng hành cùng Olympic.

Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lehmann, khi cô luôn được truyền thông ca ngợi là “nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”. Mỗi khi xuất hiện, Lehmann thường xuyên thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Mùa trước, Lehmann góp công giúp đội nữ Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League).

Cảnh cầu thủ giật vật sắc nhọn gây hỗn loạn Trận AS FAR Rabat hòa Al Ahly 1-1 ở cúp các CLB châu Phi rúng động khi một số cầu thủ lao vào giật vật thể sắc nhọn, đẩy không khí trên sân vào cảnh hỗn loạn.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn “Death or Glory: The Dark History of the World Cup” của tác giả Jon Spurling vào năm 2010. Cuốn sách viết về những chuyện hậu trường xung quanh các đội bóng lớn như Brazil, Argentina, Italy, Đức... xuyên suốt các kỳ World Cup từ 1930 đến 2006.

Duy Luân

Alisha Lehmann Alisha Lehmann olympic nữ cầu thủ

Đọc tiếp

Khi Barcelona goi ten Bruno Fernandes hinh anh

Khi Barcelona gọi tên Bruno Fernandes

2 giờ trước 11:05 3/12/2025

0

Tin đồn rời Old Trafford trở lại, khi Bruno Fernandes được ủng hộ gia nhập Barcelona trong bối cảnh MU chuẩn bị thanh lọc lực lượng.

'Nu than' dien kinh lai gay sot hinh anh

'Nữ thần' điền kinh lại gây sốt

2 giờ trước 11:15 3/12/2025

0

Nữ vận động viên điền kinh người Đức, Alica Schmidt, tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt hình ảnh luyện tập tại Nam Phi.

0 G/A va su that ve Yamal o tran lon hinh anh

0 G/A và sự thật về Yamal ở trận lớn

2 giờ trước 11:10 3/12/2025

0

Bài đăng thống kê “0 bàn thắng, 0 kiến tạo” của Lamine Yamal trước bốn đối thủ lớn, gồm PSG, Real Madrid, Chelsea và Atletico Madrid, đang gây tranh luận.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý