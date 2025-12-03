Bước ngoặt của 'nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới'

|
Lehmann nhận nhiệm vụ quan trọng.
Trên trang Instagram chính thức, Ban tổ chức Olympic mùa đông 2026 đăng hình Lehmann kèm thông điệp “Tôi mang ngọn lửa”, đồng thời xác nhận cô là một trong những gương mặt tiêu biểu của hành trình rước đuốc từ Hy Lạp đến Italy.
Dù vậy, lộ trình cụ thể mà Lehmann sẽ tham gia vẫn chưa được công bố. Nữ cầu thủ sẽ sánh vai cùng nhiều tên tuổi lớn khác, bao gồm huyền thoại Zlatan Ibrahimovic và cựu danh thủ Ciro Ferrara.
Ở tuổi 26, Lehmann đang khoác áo đội nữ Como sau khi chia tay Juventus vào mùa hè vừa qua. Việc nữ tuyển thủ này thi đấu tại Italy giúp cô thuận lợi hơn trong quá trình đồng hành cùng Olympic.
Sự kiện được xem là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của Lehmann, khi cô luôn được truyền thông ca ngợi là “nữ cầu thủ quyến rũ nhất thế giới”. Mỗi khi xuất hiện, Lehmann thường xuyên thu hút sự chú ý cả trong lẫn ngoài sân cỏ.
Mùa trước, Lehmann góp công giúp đội nữ Juventus giành cú đúp vô địch Serie A và Cúp quốc gia, sau khi từng ghi 19 bàn và 10 kiến tạo tại Giải Ngoại hạng nữ Anh (Women’s Super League).
