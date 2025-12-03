Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

'Nữ thần' điền kinh lại gây sốt

  • Thứ tư, 3/12/2025 11:15 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nữ vận động viên điền kinh người Đức, Alica Schmidt, tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt hình ảnh luyện tập tại Nam Phi.

Schmidt sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội.

Ở tuổi 27, Schmidt, người thường được giới truyền thông gọi là “nữ VĐV quyến rũ nhất thế giới”, gây ấn tượng mạnh khi khoe vóc dáng săn chắc và tinh thần tập luyện nghiêm túc ở Nam Phi. Đây là nơi VĐV người Đức chọn tập luyện và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải năm sau.

Trong trang phục tập luyện, Schmidt tự tin khoe cơ bụng săn chắc, đồng thời đăng tải loạt ảnh selfie dưới ánh nắng, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Trên Instagram, Schmidt gửi lời nhắn: “Gửi đến mọi người chút nắng từ trại huấn luyện ở Nam Phi”, kèm theo biểu tượng mặt trời.

dien kinh anh 1

Nữ VĐV khoe vẻ ngoài săn chắc.

Bài đăng lập tức "gây bão” trên mạng xã hội khi nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi sắc vóc và thần thái của cô. “Đẹp như mọi khi”, một tài khoản viết. Người khác hào hứng: “Tuyệt vời quá!” hay “Quá đẹp, tôi thích lắm”.

Dù thường được truyền thông nhắc tên với vẻ ngoài cuốn hút, Schmidt lại muốn nhiều người nhớ đến mình vì thành tích chuyên môn. “Năm nay là hành trình của sự nỗ lực, học hỏi, thử thách và chấp nhận. Tôi đang học từng bước để làm chủ cự ly 800 m", VĐV này cho biết.

Schmidt kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua với phong độ tốt nhất, hướng tới các giải đấu lớn trong năm tới.

Cảnh sân bóng ở châu Âu bốc cháy Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.

Cuốn tự truyện “Unstoppable: My life so far” của Maria Sharapova với chấp bút của nhà báo Rich Cohen xuất bản năm 2017, kể về sự nghiệp vượt qua nhiều hà khắc của búp bê Nga để từng có lúc vươn lên thành tay vợt số một thế giới và giành nhiều Grand Slam. Không chỉ vậy, cuốn tự truyện còn chỉ ra những mối quan hệ phức tạp của tay vợt này.

Duy Luân

điền kinh điền kinh alica schmidt

Đọc tiếp

Barcelona van la noi dau cua Griezmann hinh anh

Barcelona vẫn là nỗi đau của Griezmann

3 giờ trước 09:41 3/12/2025

0

23 lần thất bại trước Barcelona dù từng khoác áo đội bóng này, cho thấy mối lương duyên giữa Antoine Griezmann và đội chủ sân Camp Nou chưa bao giờ thật sự hòa hợp.

Rashford vo mong hinh anh

Rashford vỡ mộng

3 giờ trước 10:03 3/12/2025

0

Marcus Rashford đứng trước viễn cảnh phải từ bỏ giấc mơ gắn bó lâu dài với Barcelona, khi khả năng trở lại MU vào hè 2026 ngày càng trở nên rõ ràng.

Raphinha thoi bung cuoc tranh luan moi hinh anh

Raphinha thổi bùng cuộc tranh luận mới

3 giờ trước 10:20 3/12/2025

0

Tràng pháo tay đứng dậy dành cho Raphinha khi anh rời sân trong chiến thắng 3-1 trước Atletico Madrid thuộc vòng 19 La Liga rạng sáng 3/12 mở ra cuộc tranh cãi lớn.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý