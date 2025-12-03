'Nữ thần' điền kinh lại gây sốt

Nữ vận động viên điền kinh người Đức, Alica Schmidt, tiếp tục trở thành tâm điểm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ loạt hình ảnh luyện tập tại Nam Phi.

Schmidt sở hữu lượng fan đông đảo trên mạng xã hội.

Ở tuổi 27, Schmidt, người thường được giới truyền thông gọi là “nữ VĐV quyến rũ nhất thế giới”, gây ấn tượng mạnh khi khoe vóc dáng săn chắc và tinh thần tập luyện nghiêm túc ở Nam Phi. Đây là nơi VĐV người Đức chọn tập luyện và nghỉ ngơi, chuẩn bị cho mùa giải năm sau.

Trong trang phục tập luyện, Schmidt tự tin khoe cơ bụng săn chắc, đồng thời đăng tải loạt ảnh selfie dưới ánh nắng, thu hút sự chú ý lớn từ người hâm mộ. Trên Instagram, Schmidt gửi lời nhắn: “Gửi đến mọi người chút nắng từ trại huấn luyện ở Nam Phi”, kèm theo biểu tượng mặt trời.

Nữ VĐV khoe vẻ ngoài săn chắc.

Bài đăng lập tức "gây bão” trên mạng xã hội khi nhận về hàng nghìn lượt bình luận. Nhiều người hâm mộ không tiếc lời khen ngợi sắc vóc và thần thái của cô. “Đẹp như mọi khi”, một tài khoản viết. Người khác hào hứng: “Tuyệt vời quá!” hay “Quá đẹp, tôi thích lắm”.

Dù thường được truyền thông nhắc tên với vẻ ngoài cuốn hút, Schmidt lại muốn nhiều người nhớ đến mình vì thành tích chuyên môn. “Năm nay là hành trình của sự nỗ lực, học hỏi, thử thách và chấp nhận. Tôi đang học từng bước để làm chủ cự ly 800 m", VĐV này cho biết.

Schmidt kỳ vọng sẽ sớm trở lại đường đua với phong độ tốt nhất, hướng tới các giải đấu lớn trong năm tới.

